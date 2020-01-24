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Запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками перенесен на понедельник
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РИА Новости

Запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками перенесен на понедельник

03:43 24.01.2020
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© AP Photo / John RaouxРакета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
© AP Photo / John Raoux
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Американская компания SpaceX объявила, что приняла решение отложить на понедельник запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 интернет-спутниками Starlink, сообщается в официальном микроблоге компании в Twitter.
Ранее сообщалось, что SpaceX планирует вывести на орбиту 60 интернет-спутников Starlink в пятницу, 24 января, в 10.52 по Североамериканскому восточному времени (18.52 мск).
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Как сообщает компания, причиной отсрочки стали неблагоприятные погодные условия.
"Погода в зоне возвращения (ракеты-носителя) продолжает быть неблагоприятной, поэтому команда в настоящее время ориентируется на понедельник, 27 января, для запуска Starlink, в ожидании доступности диапазона", - говорится в Twitter компании.
Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falcon 9 вывела на орбиту два тестовых спутника - Tintin-A и Tintin-B. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.
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SpaceX Falcon 9Космос - РИА НаукаSpaceXСША
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