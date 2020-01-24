Отец Ивана Урганта рассказал о призывах убить его сына

Так он прокомментировал ситуацию с требованием лишить шоумена российского гражданства. Ранее активисты движения "Сорок сороков" опубликовали на сайте CitizenGo петицию с соответствующим призывом из-за шутки, прозвучавшей в эфире 7 января. Телеведущий заметил, что православное Рождество совпадает с днем рождения американского актера Николаса Кейджа. Он показал шуточный коллаж, где артист был изображен в яслях в окружении режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. Авторам петиции показалось, что увиденное в программе "Вечерний Ургант" было оскорблением чувств верующих.

"Мне совершенно все равно, что думают активисты, и поэтому я к этому никак не отношусь. Кстати, несколько лет назад подобные организации на Украине предлагали тому, кто отрежет голову Ивану, десять тысяч долларов. Теперь вот активисты предлагают лишить его гражданства. А завтра еще кто-то что-то предложит", — сказал отец телеведущего.