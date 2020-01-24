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2020-01-24T01:18+0300
https://ria.ru/20200124/1563807135.html
Отец Ивана Урганта рассказал о призывах убить его сына
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РИА Новости

Отец Ивана Урганта рассказал о призывах убить его сына

01:18 24.01.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Телеведущий Иван Ургант. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Отец телеведущего Ивана Урганта Андрей Ургант в интервью газете "Собеседник" напомнил о призывах убить его сына несколько лет назад.
Так он прокомментировал ситуацию с требованием лишить шоумена российского гражданства. Ранее активисты движения "Сорок сороков" опубликовали на сайте CitizenGo петицию с соответствующим призывом из-за шутки, прозвучавшей в эфире 7 января. Телеведущий заметил, что православное Рождество совпадает с днем рождения американского актера Николаса Кейджа. Он показал шуточный коллаж, где артист был изображен в яслях в окружении режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. Авторам петиции показалось, что увиденное в программе "Вечерний Ургант" было оскорблением чувств верующих.
Андрей Ургант отметил, что не слышал об этой проблеме.
"Мне совершенно все равно, что думают активисты, и поэтому я к этому никак не отношусь. Кстати, несколько лет назад подобные организации на Украине предлагали тому, кто отрежет голову Ивану, десять тысяч долларов. Теперь вот активисты предлагают лишить его гражданства. А завтра еще кто-то что-то предложит", — сказал отец телеведущего.
Владимир Познер
17 января, 01:21Религия и мировоззрение
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Весной 2013 года украинский националист Дмитрий Корчинский предложил денежное вознаграждение в размере десяти тысяч долларов за убийство Ивана Урганта после шутки шоумена в эфире кулинарной программы "Смак". В передаче телеведущий сказал, что "порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни", после чего на Украине разгорелся скандал. Ургант извинился за шутку и признался, что не вкладывал в нее никакого "чудовищного" смысла и не хотел никого обидеть, а "просто сказал глупость, не подумав".
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Шоу-бизнесСитуация на УкраинеАндрей УргантСкандал вокруг высказывания УргантаИван УргантРоссияУкраина
Популярные комментарии
Отсутствует институт репутации. Вначале прощается шутка про красных коммисаров - отвратительная, после которой человек должен быть выгнан с телевидения с волчьим билетом. И как итог - глумление над Христом в день Рождества. То есть потеря человеческого лица. Ургантов надо гнать из страны.
24 января, 03:28
Егор Иояо
37030014
Развелось балаболов беспардонных и бессовестных, пора законодательно их поставить в рамки. Иначе доведет болтовня до крови.
24 января, 02:15
Andrey Grinberg
37120012
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