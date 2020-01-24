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"Ситуация ухудшилась": эксперт оценил перевод часов Судного дня
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РИА Новости

"Ситуация ухудшилась": эксперт оценил перевод часов Судного дня

00:15 24.01.2020 (обновлено: 10:33 24.01.2020)
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© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв
© Depositphotos / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ситуация на международной арене ухудшилась, заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя в интервью RT перевод стрелок часов Судного дня на 20 секунд вперед.
В качестве причин перевода стрелок, которые теперь показывают 100 секунд до "ядерной полуночи", ученые называют рост ядерной угрозы, выход США из ядерной сделки с Ираном, недостаточные действия в вопросе изменения климата и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.
"Ситуация, очевидно, ухудшилась. Что касается Ирана, это очень серьезно. Тот факт, что пока эскалацию удалось остановить, — очень большая удача и успех", — отметил он.
По словам эксперта, прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией также подрывает всю систему международной безопасности.
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"И это, наверно, самый большой шаг к так называемой "ядерной полуночи", — подчеркнул Журавлев.
Эксперт выразил мнение о необходимости создания новой системы договоров, "пока не сделан последний шаг к полуночи".
Также Журавлев напомнил, что по вопросу климатических изменений специалисты до сих пор не договорились.
США в прошлом году вышли из ДРСМД, обвинив Россию в его несоблюдении. Москва отвергла эти претензии. В феврале следующего года истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), и Вашингтон пока не определился насчет его продления.
Ранее Соединенные Штаты заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые пока лишь разрабатываются российской стороной. Это касается и маломощных ядерных устройств на новых средствах доставки. Пентагон считает, что Россия располагает порядка двумя тысячами единиц нестратегического ядерного оружия. Москва призывает Вашингтон продлить договор в нынешнем виде, а затем приступить к обсуждению иных вопросов, связанных с нераспространением.
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Пушков прокомментировал перевод часов Судного дня на 20 секунд вперед
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Институт региональных проблемДмитрий ЖуравлевОбострение отношений США и ИранаВыход США из договора о РСМДВыход США из ядерной сделки по ИрануДоговор СНВ-3РоссияИранСШАВ мире
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