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На часах Судного дня оставили сто секунд до "ядерной полуночи"
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РИА Новости

На часах Судного дня оставили сто секунд до "ядерной полуночи"

19:05 23.01.2020 (обновлено: 19:57 23.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил ТургиевЭкс-генсек ООН Пан Ги Мун принял участие в церемонии демонстрации нового времени на часах Судного дня
Экс-генсек ООН Пан Ги Мун принял участие в церемонии демонстрации нового времени на часах Судного дня
© РИА Новости / Михаил Тургиев
ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости, Михаил Тургиев. Символические стрелки так называемых часов Судного дня в 2020 году перевели вперед на 20 секунд, теперь они показывают 100 секунд до "ядерной полуночи", говорится в заявлении организации "Бюллетень ученых-атомщиков".
Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки переводят только вперед.

"Сейчас 100 секунд до полуночи. Мы выражаем то, насколько мир близок к катастрофе, в секундах — не часах или даже минутах. Это самое близкое к Судному дню время за всю историю "Часов Судного дня", — приводятся в документе слова главы "Бюллетеня ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон.

В церемонии демонстрации часов принял участие бывший генсек ООН Пан Ги Мун.
В качестве причин ученые называют рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.
Выступая на церемонии демонстрации часов, Бронсон добавила, что последние два года "влиятельные лидеры" разрушают самые эффективные методы работы сдерживания угроз — международные соглашения с жесткими режимами контроля.
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"Мы стремительно теряем наши достижения в ядерной сфере, и последние события только доказывают, что мы в 100 секундах от полуночи", — сказала профессор Института международной политики в сфере науки и технологий Шэрон Скассони.
В частности, она назвала выход США из ядерной сделки с Ираном и последующий постепенный отход Тегерана от соблюдения ее условий вплоть до недавнего заявления о том, что он более не чувствует себя связанным соглашением. Последующий запуск манизма урегулирования споров в рамках соглашения также получил отрицательную оценку.
"В этом году может произойти не только полный распад ядерной сделки с Ираном, но и серьезный удар по договору о ядерном нераспространении", — сказала эксперт.
Кроме того, она обратила внимание на отсутствие прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.
"До сих пор обе стороны сохраняли положительное отношение к переговорам, но, кажется, председатель Ким потерял веру в переговорные способности президента Трампа", — считает Сквассони.
Она отметила выход США из ДРСМД в 2019 году и то, что США до сих пор не определились с продлением СНВ-3, несмотря на призывы России к этому с 2017 года.
"Несмотря на то что это простой шаг и он выгоден США. Без СНВ-3 и его продления новая российская ядерная гиперзвуковая ракета "Авангард" будет вне ограничений", — сказала профессор.
В 2018 и 2019 годах часы Судного дня были на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953 году после первого испытания водородной бомбы. Самым спокойным временем стал 1991 год, когда стрелки отошли от "ядерного катаклизма" на 17 минут.
АПЛ Юрий Долгорукий
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из договора о РСМДВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Договор о РСМДДоговор СНВ-3Пан Ги МунООНИранМинистерство обороны СШАСШАВ мире
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