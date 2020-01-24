Прививка от рака. Специалисты предлагают вакцинировать всех россиянок

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. В ближайшие десять лет в России почти в два раза увеличится заболеваемость раком шейки матки. Речь идет примерно о трехстах тысячах диагнозов. Почти 130 тысяч пациенток погибнут. Уже сегодня от опухоли этого вида умирает до шести с половиной тысяч россиянок в год, а пятилетняя выживаемость уменьшилась с 72,6 процента в 2000 году до 65,9 в 2018-м. В то же время это едва ли не единственный вид рака, от которого можно защититься сделанной вовремя прививкой. РИА Новости разбирается, как действует противораковая вакцина и надо ли ее включать в Национальный календарь прививок.

Европейские онколидеры

"В России заболеваемость раком шейки матки находится на пятом месте в структуре заболеваемости среди женщин, смертность — на шестом. В целом по миру это не самые высокие показатели, если, скажем, сравнивать со странами Южной Америки или Африки. Но в Европе мы, к сожалению, в числе лидеров. И в ближайшее десятилетие заболеваемость будет только расти. По нашим прогнозам, к 2030 году в России будет регистрироваться 29 случаев рака шейки матки на сто тысяч населения", — рассказал РИА Новости президент Противоракового общества России, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики опухолей "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Давид Заридзе.

Чаще всего злокачественные опухоли шейки матки выявляются в Карелии. Согласно данным международного сборника "Рак на пяти континентах", заболеваемость в этом российском регионе вполне на уровне стран Южной Америки, считающихся тут чемпионами. Ежегодно в Карелии фиксируют 31 новый случай болезни на сто тысяч женского населения. Кроме того, еще два российских канцер-регистра — Архангельской и Челябинской областей — вошли в десятку лидеров в европейском регионе.

Обезвредить вирус

Практически всегда причиной злокачественных опухолей шейки матки выступает вирус папилломы человека (ВПЧ). Также его считают ответственным за 95 процентов случаев рака анального канала и 70 процентов диагнозов рака глотки и ротовой полости у мужчин. По прогнозам НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, до 2030 года ВПЧ будет одной из самых значимых причин роста смертности от рака в стране.

© Depositphotos / rob3000 В человеческой популяции постоянно циркулирует около 40 разных типов ВПЧ. Некоторые из них вызывают бородавки и папилломы на руках и ногах. ВПЧ 6-го и 11-го типа способствуют появлению генитальных бородавок, а вирусы 16-го и 18-го типа могут привести к развитию рака шейки матки и раку анального канала © Depositphotos / rob3000 В человеческой популяции постоянно циркулирует около 40 разных типов ВПЧ. Некоторые из них вызывают бородавки и папилломы на руках и ногах. ВПЧ 6-го и 11-го типа способствуют появлению генитальных бородавок, а вирусы 16-го и 18-го типа могут привести к развитию рака шейки матки и раку анального канала

"Вирусов папилломы человека около двухсот разновидностей. Канцерогенными считаются 15, но самые опасные из них, так называемые типы высокого риска, — 16-й и 18-й. Именно они входят в состав четырехвалентной вакцины от ВПЧ, разработанной в начале 2000-х годов. Прививка также защищает от вирусов шестого и одиннадцатого типов, считающихся возбудителями очень распространенного венерического заболевания — остроконечной кондиломы. Сегодня можно с уверенностью говорить, что вакцина высокоэффективна. Сразу несколько рандомизированных клинических исследований показали: у женщин, привитых в 12-13-летнем возрасте, через десять лет после вакцинации вообще не выявляется никакой предопухолевой или опухолевой патологий шейки матки. При этом в контрольных группах, участниц которых не иммунизировали, фиксируется достаточно высокая заболеваемость предраковыми образованиями шейки матки, так называемыми цервикальными интраэпителиальными неоплазиями", — отмечает Давид Заридзе.

Наблюдение за привитыми подростками показало, что вакцина безопасна. Самый распространенный побочный эффект — болезненность в месте укола. Очень редко встречались незначительные неврологические последствия — например, головная боль фиксировалась только у четырех из ста тысяч привитых.

В 2016 году появились данные , что вакцина от ВПЧ может вызывать повреждения мозга у мышей. Однако специалисты раскритиковали результаты этого исследования, назвав их лженаучными и указав, что эксперимент выполнялся с серьезными ошибками. Так, вакцина вводилась животным в комплексе с токсинами, а ее дозировка была слишком высока, чтобы говорить, что повреждения мозга — результат иммунизации. Два года спустя статью с описанием эксперимента отозвали из журнала.

Рак, которого можно избежать

Первой страной, массово прививающей от ВПЧ, стала Австралия: с 2007 года там вакцинируют девочек-подростков, а с 2013-го и мальчиков. За десять лет уровень инфицированности вирусом среди австралийских женщин в возрасте от 18 до 24 лет сократился почти в 20 раз — с 22,7 процента до 1,5 процента, предраковых патологий и рака шейки матки стало в два раза меньше. По прогнозам специалистов, уже к 2030 году в стране будет не более четырех новых случаев заболевания на сто тысяч человек. А к 2066-му рак шейки матки может полностью исчезнуть с Зеленого континента.

"Данные австралийской национальной программы по иммунизации — это не результаты исследований, это уже практика. И мы видим, что вакцинация привела к полной эрадикации (исчезновению. — Прим. ред.) ВПЧ среди привитых. Среди невакцинированных тоже снизился уровень инфицированности, потому что при таком масштабном охвате населения заработал коллективный иммунитет. Инфекции стало сложнее распространяться. Более того, есть данные, что уменьшилась инфицированность и другими типами вируса папилломы человека — не только теми, что включены в состав вакцины", — поясняет профессор Заридзе.

К 2020 году 98 стран внесли вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок — как минимум для девочек-подростков. В некоторых государствах иммунизируют и мальчиков. Россия в этот список пока не входит, хотя в отдельных регионах, в том числе в Москве, девочек 12-13 лет прививают бесплатно в обычных поликлиниках.