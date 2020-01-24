Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-01-24T08:13+0300
https://ria.ru/20200124/1563797121.html
Прививка от рака. Специалисты предлагают вакцинировать всех россиянок
https://cdn22.img.ria.ru/images/152273/17/1522731783_0:147:2932:1796_1036x0_80_0_0_cf691f6f98358f0becfda9eae3d4ff91.jpg
РИА Новости

Прививка от рака. Специалисты предлагают вакцинировать всех россиянок

08:00 24.01.2020 (обновлено: 08:13 24.01.2020)
14673
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВрач со шприцом
Врач со шприцом
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. В ближайшие десять лет в России почти в два раза увеличится заболеваемость раком шейки матки. Речь идет примерно о трехстах тысячах диагнозов. Почти 130 тысяч пациенток погибнут. Уже сегодня от опухоли этого вида умирает до шести с половиной тысяч россиянок в год, а пятилетняя выживаемость уменьшилась с 72,6 процента в 2000 году до 65,9 в 2018-м. В то же время это едва ли не единственный вид рака, от которого можно защититься сделанной вовремя прививкой. РИА Новости разбирается, как действует противораковая вакцина и надо ли ее включать в Национальный календарь прививок.

Европейские онколидеры

"В России заболеваемость раком шейки матки находится на пятом месте в структуре заболеваемости среди женщин, смертность — на шестом. В целом по миру это не самые высокие показатели, если, скажем, сравнивать со странами Южной Америки или Африки. Но в Европе мы, к сожалению, в числе лидеров. И в ближайшее десятилетие заболеваемость будет только расти. По нашим прогнозам, к 2030 году в России будет регистрироваться 29 случаев рака шейки матки на сто тысяч населения", — рассказал РИА Новости президент Противоракового общества России, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики опухолей "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Давид Заридзе.
Чаще всего злокачественные опухоли шейки матки выявляются в Карелии. Согласно данным международного сборника "Рак на пяти континентах", заболеваемость в этом российском регионе вполне на уровне стран Южной Америки, считающихся тут чемпионами. Ежегодно в Карелии фиксируют 31 новый случай болезни на сто тысяч женского населения. Кроме того, еще два российских канцер-регистра — Архангельской и Челябинской областей — вошли в десятку лидеров в европейском регионе.

Обезвредить вирус

Практически всегда причиной злокачественных опухолей шейки матки выступает вирус папилломы человека (ВПЧ). Также его считают ответственным за 95 процентов случаев рака анального канала и 70 процентов диагнозов рака глотки и ротовой полости у мужчин. По прогнозам НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, до 2030 года ВПЧ будет одной из самых значимых причин роста смертности от рака в стране.
© Depositphotos / rob3000В человеческой популяции постоянно циркулирует около 40 разных типов ВПЧ. Некоторые из них вызывают бородавки и папилломы на руках и ногах. ВПЧ 6-го и 11-го типа способствуют появлению генитальных бородавок, а вирусы 16-го и 18-го типа могут привести к развитию рака шейки матки и раку анального канала
Вирус папилломы человека
© Depositphotos / rob3000
В человеческой популяции постоянно циркулирует около 40 разных типов ВПЧ. Некоторые из них вызывают бородавки и папилломы на руках и ногах. ВПЧ 6-го и 11-го типа способствуют появлению генитальных бородавок, а вирусы 16-го и 18-го типа могут привести к развитию рака шейки матки и раку анального канала
"Вирусов папилломы человека около двухсот разновидностей. Канцерогенными считаются 15, но самые опасные из них, так называемые типы высокого риска, — 16-й и 18-й. Именно они входят в состав четырехвалентной вакцины от ВПЧ, разработанной в начале 2000-х годов. Прививка также защищает от вирусов шестого и одиннадцатого типов, считающихся возбудителями очень распространенного венерического заболевания — остроконечной кондиломы. Сегодня можно с уверенностью говорить, что вакцина высокоэффективна. Сразу несколько рандомизированных клинических исследований показали: у женщин, привитых в 12-13-летнем возрасте, через десять лет после вакцинации вообще не выявляется никакой предопухолевой или опухолевой патологий шейки матки. При этом в контрольных группах, участниц которых не иммунизировали, фиксируется достаточно высокая заболеваемость предраковыми образованиями шейки матки, так называемыми цервикальными интраэпителиальными неоплазиями", — отмечает Давид Заридзе.
Наблюдение за привитыми подростками показало, что вакцина безопасна. Самый распространенный побочный эффект — болезненность в месте укола. Очень редко встречались незначительные неврологические последствия — например, головная боль фиксировалась только у четырех из ста тысяч привитых.
Медсестра в прививочном кабинете
12 ноября 2019, 15:24РИА Наука
Ученые выяснили, какое противозачаточное предотвращает рак шейки матки
В 2016 году появились данные, что вакцина от ВПЧ может вызывать повреждения мозга у мышей. Однако специалисты раскритиковали результаты этого исследования, назвав их лженаучными и указав, что эксперимент выполнялся с серьезными ошибками. Так, вакцина вводилась животным в комплексе с токсинами, а ее дозировка была слишком высока, чтобы говорить, что повреждения мозга — результат иммунизации. Два года спустя статью с описанием эксперимента отозвали из журнала.

Рак, которого можно избежать

Первой страной, массово прививающей от ВПЧ, стала Австралия: с 2007 года там вакцинируют девочек-подростков, а с 2013-го и мальчиков. За десять лет уровень инфицированности вирусом среди австралийских женщин в возрасте от 18 до 24 лет сократился почти в 20 раз — с 22,7 процента до 1,5 процента, предраковых патологий и рака шейки матки стало в два раза меньше. По прогнозам специалистов, уже к 2030 году в стране будет не более четырех новых случаев заболевания на сто тысяч человек. А к 2066-му рак шейки матки может полностью исчезнуть с Зеленого континента.
"Данные австралийской национальной программы по иммунизации — это не результаты исследований, это уже практика. И мы видим, что вакцинация привела к полной эрадикации (исчезновению. — Прим. ред.) ВПЧ среди привитых. Среди невакцинированных тоже снизился уровень инфицированности, потому что при таком масштабном охвате населения заработал коллективный иммунитет. Инфекции стало сложнее распространяться. Более того, есть данные, что уменьшилась инфицированность и другими типами вируса папилломы человека — не только теми, что включены в состав вакцины", — поясняет профессор Заридзе.
Имплант сосуда
31 октября 2019, 16:59РИА Наука
Обнаружена связь между состоянием сосудов и раком
К 2020 году 98 стран внесли вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок — как минимум для девочек-подростков. В некоторых государствах иммунизируют и мальчиков. Россия в этот список пока не входит, хотя в отдельных регионах, в том числе в Москве, девочек 12-13 лет прививают бесплатно в обычных поликлиниках.
"Мы потеряли 12 лет и до сих пор ничего не делаем. Хотя пример той же самой Австралии говорит, что пора действовать. Вакцинация от ВПЧ должна быть бесплатной. Необходим научно обоснованный протокол ее применения. Сейчас уже есть данные, что прививки защищают не только подростков, но и взрослых женщин. Если их вакцинировать до 35-40 лет, то уровень инфицирования ВПЧ снижается, хотя и не так значительно, как среди тех, кто был иммунизирован в 12-13 лет. Эффективность такой программы зависит от многих факторов и в первую очередь от охвата населения. Требуется не менее 75-80 процентов девочек и мальчиков, проживающих в регионе, где прививают от ВПЧ. Программа профилактики рака шейки матки наряду с вакцинацией должна включать и скрининг с тестированием на инфицированность ВПЧ", — подчеркивает онколог.
Акустофлюидный чип для выделения слюнных экзосом
13 декабря 2019, 13:28РИА Наука
Ученые разработали экспресс-метод диагностики рака по слюне
971932041
Обсудить 26
РИА НаукаракЗдоровьеРоссийская академия наукМоскваЮжная АмерикаЕвропа
Популярные комментарии
Вопрос. После этой прививки зачать хоть смогут? Ато знаем мы как наших людей "любят" наши западные "партнёры"...
24 января, 08:43
GNGadel Nurtdinov
1300005
Где вы этот бред берёте в ваших головах? На страничках ездарных блогеров, хайп создающих и посещаемость себе накручивающих? Не прививайте своих, потом волосы рвать будете, но другим не мешайте глупыми комментариями сохранить жизнь своим детям.
24 января, 09:41
dejavu_2001
1100015
Рекомендуем
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Изображение вуханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Виктор Водолацкий
В ГД заявили о возможности вступления Украины в Союзное государство
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Острова Уруп
СМИ: Токио замалчивал факты о переговорах 1956 года о Южных Курилах
Электричка Московского центрального диаметра
В Подмосковье с февраля подорожают пригородные электрички
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, Освенцим (Польша)
Историк удивился из-за слов премьера Польши о Второй мировой войне
На месте извержения Везувия
У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг
Дмитрий Козак
Биография Дмитрия Козака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть, оставив агрессивные надписи
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
13:42На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
13:42Ученые выяснили, чем опасна белковая диета
13:34Адвокат Винника рассказал о его самочувствии после перелета во Францию
13:31Экс-глава МВД Абхазии подал заявление для участия в выборах президента
13:31В Кремле высоко оценили работу Грефа
13:30Спецпосланник ООН по Сирии Педерсен посетит Дамаск 29 января
13:30ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму
13:30В Кремле оценили выделение Германией 12 миллионов евро блокадникам
Лента новостейМолния