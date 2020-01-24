Лучшие фото недели: Брэд Питт, Дженнифер Энистон и сказочная красота

Актриса Кэтрин Ньютон на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе.
Актриса Кэтрин Ньютон на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе.
Владимир Путин возлагает цветы к "Рубежному камню" на Невском пятачке. Монумент установлен в память о героях, отдавших жизни за спасение Ленинграда.
Владимир Путин возлагает цветы к "Рубежному камню" на Невском пятачке. Монумент установлен в память о героях, отдавших жизни за спасение Ленинграда.
Крещенские купания на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге.
Крещенские купания на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге.
Канцлер Германии Ангела Меркель перед началом конференции по Ливии в Берлине.
Канцлер Германии Ангела Меркель перед началом конференции по Ливии в Берлине.
Прохожие в защитных масках на одной из улиц Пекина. В Китае зафиксировали вспышку коронавируса нового типа.
Прохожие в защитных масках на одной из улиц Пекина. В Китае зафиксировали вспышку коронавируса нового типа.
Задержание мигранта близ границы между Гватемалой и Мексикой.
Деревенский житель очищает стог сена после сильного снегопада в Индии.
Модель на показе коллекции Iris Van в Париже.
Военный парад в Нью-Дели.
Паломники и туристы у Стены плача в Иерусалиме.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин перед встречей с новым правительством.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин перед встречей с новым правительством.
Посетители Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.
Последствия пожара в Долине кенгуру в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
Последствия пожара в Долине кенгуру в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
Румынская теннисистка Симона Халеп во время матча против американки Дженнифер Брэди на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Румынская теннисистка Симона Халеп во время матча против американки Дженнифер Брэди на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Брэд Питт и Дженнифер Энистон на 26-й ежегодной премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе.
Брэд Питт и Дженнифер Энистон на 26-й ежегодной премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе.
Показ коллекции Antonio Grimaldi в Париже.
Демонстрант читает книгу во время акции протеста в Эн-Наджафе.
Мигранты из Гондураса ждут разрешения пересечь границу в Текун-Умане.
Собаки породы хаски перед стартом ежегодной гонки на упряжках Aviemore Sled Dog Rally в Шотландии.
Собаки породы хаски перед стартом ежегодной гонки на упряжках Aviemore Sled Dog Rally в Шотландии.
Лапландский заповедник в Мурманской области.
Участник акции против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у магистратского суда в Вестминстере.
Участник акции против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у магистратского суда в Вестминстере.
Модели представляют коллекцию нижнего белья на International Lingerie Fair в Париже.
Модели представляют коллекцию нижнего белья на International Lingerie Fair в Париже.
Последствия пожара в пакистанском городе Карачи.
Девушки из группы поддержки во время матча 20-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги между "Зенитом" и "Валенсией".
Девушки из группы поддержки во время матча 20-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги между "Зенитом" и "Валенсией".
Участница антиправительственной акции в Бейруте.
Конор Макгрегор перед боем с Дональдом Серроне на UFC 246 в Лас-Вегасе.
Жители камбоджийского города Пномпень перевозят овощи на мотоцикле.
Участник команды "HIT 1", победившей в VIII ежегодном международном фестивале-конкурсе снежной и ледовой скульптуры "Волшебный лед Сибири" в номинации "Снег", работает над скульптурой "Серфинг".
Участник команды "HIT 1", победившей в VIII ежегодном международном фестивале-конкурсе снежной и ледовой скульптуры "Волшебный лед Сибири" в номинации "Снег", работает над скульптурой "Серфинг".
Зарядка курсантов на исследовательском судне "Адмирал Владимирский".
Зарядка курсантов на исследовательском судне "Адмирал Владимирский".