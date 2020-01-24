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Лучшие фото недели: Брэд Питт, Дженнифер Энистон и сказочная красота
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РИА Новости

Лучшие фото недели: Брэд Питт, Дженнифер Энистон и сказочная красота

11:47 24.01.2020 (обновлено: 13:19 24.01.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2019 / Getty Images/ Chelsea Guglielmino

Актриса Кэтрин Ньютон на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе.

Актриса Кэтрин Ньютон на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе
1 из 30

Актриса Кэтрин Ньютон на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе.

© AFP 2019 / Getty Images/ Chelsea Guglielmino
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Красной площади в Москве.
Снег в Москве
2 из 30
Отдыхающие на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин возлагает цветы к "Рубежному камню" на Невском пятачке. Монумент установлен в память о героях, отдавших жизни за спасение Ленинграда.

 Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу Рубежный камень в Ленинградской области
3 из 30

Владимир Путин возлагает цветы к "Рубежному камню" на Невском пятачке. Монумент установлен в память о героях, отдавших жизни за спасение Ленинграда.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Крещенские купания на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге.

Женщина во время крещенских купаний на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге
4 из 30

Крещенские купания на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© AP Photo / Michael Sohn

Канцлер Германии Ангела Меркель перед началом конференции по Ливии в Берлине.

Канцлер Германии Ангела Меркель перед началом конференции по Ливии в Берлине
5 из 30

Канцлер Германии Ангела Меркель перед началом конференции по Ливии в Берлине.

© AP Photo / Michael Sohn
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Прохожие в защитных масках на одной из улиц Пекина. В Китае зафиксировали вспышку коронавируса нового типа.

Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
6 из 30

Прохожие в защитных масках на одной из улиц Пекина. В Китае зафиксировали вспышку коронавируса нового типа.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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© REUTERS / Jose Torres

Задержание мигранта близ границы между Гватемалой и Мексикой.

Задержание мигранта недалеко от границы между Гватемалой и Мексикой
7 из 30

Задержание мигранта близ границы между Гватемалой и Мексикой.

© REUTERS / Jose Torres
© AFP 2019 / Tauseef Mustafa

Деревенский житель очищает стог сена после сильного снегопада в Индии.

Житель деревни убирает снег с сена после сильного снегопада в Сринагаре
8 из 30

Деревенский житель очищает стог сена после сильного снегопада в Индии.

© AFP 2019 / Tauseef Mustafa
© AFP 2019 / Christophe Archambault

Модель на показе коллекции Iris Van в Париже.

Модель на показе Iris Van в Париже
9 из 30

Модель на показе коллекции Iris Van в Париже.

© AFP 2019 / Christophe Archambault
© AFP 2019 / Money Sharma

Военный парад в Нью-Дели.

Военный парад в Нью-Дели
10 из 30

Военный парад в Нью-Дели.

© AFP 2019 / Money Sharma
© AFP 2019 / Ludovic Marin

Паломники и туристы у Стены плача в Иерусалиме.

Паломники и туристы у Стены плача в Старом городе Иерусалима
11 из 30

Паломники и туристы у Стены плача в Иерусалиме.

© AFP 2019 / Ludovic Marin
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин перед встречей с новым правительством.

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ
12 из 30

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин перед встречей с новым правительством.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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© AFP 2019 / Manan Vatsyayana

Посетители Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.

Посетители Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне
13 из 30

Посетители Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.

© AFP 2019 / Manan Vatsyayana
© REUTERS / Thomas Peter

Последствия пожара в Долине кенгуру в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

Последствия пожара в Долине кенгуру в австралийском штате Новый Южный Уэльс
14 из 30

Последствия пожара в Долине кенгуру в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

© REUTERS / Thomas Peter
© AP Photo / Dita Alangkara

Румынская теннисистка Симона Халеп во время матча против американки Дженнифер Брэди на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Румынская теннисистка Симона Халеп во время матча против Дженнифер Брэди из США на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне
15 из 30

Румынская теннисистка Симона Халеп во время матча против американки Дженнифер Брэди на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

© AP Photo / Dita Alangkara
© AFP 2019 / Getty Images for Turner / Emma McIntyre

Брэд Питт и Дженнифер Энистон на 26-й ежегодной премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон на 26-й ежегодной премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе
16 из 30

Брэд Питт и Дженнифер Энистон на 26-й ежегодной премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе.

© AFP 2019 / Getty Images for Turner / Emma McIntyre
© AFP 2019 / Francois Guillot

Показ коллекции Antonio Grimaldi в Париже.

Модели во время показа Antonio Grimaldi в Париже
17 из 30

Показ коллекции Antonio Grimaldi в Париже.

© AFP 2019 / Francois Guillot
© AFP 2019 / Haidar Hamdani

Демонстрант читает книгу во время акции протеста в Эн-Наджафе.

Антиправительственный демонстрант читает роман во время акции протеста в Эн-Наджафе
18 из 30

Демонстрант читает книгу во время акции протеста в Эн-Наджафе.

© AFP 2019 / Haidar Hamdani
© AFP 2019 / Johan Ordonez

Мигранты из Гондураса ждут разрешения пересечь границу в Текун-Умане.

Мигранты из Гондураса ожидают разрешения пересечь границу в Текун-Умане
19 из 30

Мигранты из Гондураса ждут разрешения пересечь границу в Текун-Умане.

© AFP 2019 / Johan Ordonez
© REUTERS / Russell Cheyne

Собаки породы хаски перед стартом ежегодной гонки на упряжках Aviemore Sled Dog Rally в Шотландии.

Собаки породы хаски перед стартом ежегодной гонки на упряжках Aviemore Sled Dog Rally в Шотландии
20 из 30

Собаки породы хаски перед стартом ежегодной гонки на упряжках Aviemore Sled Dog Rally в Шотландии.

© REUTERS / Russell Cheyne
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Лапландский заповедник в Мурманской области.

Река в Лапландском заповеднике
21 из 30

Лапландский заповедник в Мурманской области.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Участник акции против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у магистратского суда в Вестминстере.

Участник акции против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у магистратского суда лондонского района Вестминстер
22 из 30

Участник акции против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у магистратского суда в Вестминстере.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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© AFP 2019 / Stephane de Sakutin

Модели представляют коллекцию нижнего белья на International Lingerie Fair в Париже.

Модели представляют коллекцию нижнего белья на показе International Lingerie Fair в Париже
23 из 30

Модели представляют коллекцию нижнего белья на International Lingerie Fair в Париже.

© AFP 2019 / Stephane de Sakutin
© REUTERS / Akhtar Soomro

Последствия пожара в пакистанском городе Карачи.

Последствия пожара в Карачи, Пакистан
24 из 30

Последствия пожара в пакистанском городе Карачи.

© REUTERS / Akhtar Soomro
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Девушки из группы поддержки во время матча 20-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги между "Зенитом" и "Валенсией".

Девушки из группы поддержки во время матча Зенит – Валенсия 20-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2019/2020
25 из 30

Девушки из группы поддержки во время матча 20-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги между "Зенитом" и "Валенсией".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© AFP 2019 / Anwar Amro

Участница антиправительственной акции в Бейруте.

Участница антиправительственного протеста в Бейруте
26 из 30

Участница антиправительственной акции в Бейруте.

© AFP 2019 / Anwar Amro
© REUTERS / Mark J. Rebilas

Конор Макгрегор перед боем с Дональдом Серроне на UFC 246 в Лас-Вегасе.

Конор Макгрегор перед боем с Дональдом Серроне на UFC 246 в штате Невада, США
27 из 30

Конор Макгрегор перед боем с Дональдом Серроне на UFC 246 в Лас-Вегасе.

© REUTERS / Mark J. Rebilas
© AFP 2019 / Tang Chhin Sothy

Жители камбоджийского города Пномпень перевозят овощи на мотоцикле.

Местные жители перевозят овощи в городе Пном Пен, Камбоджа
28 из 30

Жители камбоджийского города Пномпень перевозят овощи на мотоцикле.

© AFP 2019 / Tang Chhin Sothy
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Участник команды "HIT 1", победившей в VIII ежегодном международном фестивале-конкурсе снежной и ледовой скульптуры "Волшебный лед Сибири" в номинации "Снег", работает над скульптурой "Серфинг".

Победитель в номинации Снег, член команды HIT 1 работает над снежной скульптурой Сёрфинг на фестивале Волшебный лед Сибири в Красноярске
29 из 30

Участник команды "HIT 1", победившей в VIII ежегодном международном фестивале-конкурсе снежной и ледовой скульптуры "Волшебный лед Сибири" в номинации "Снег", работает над скульптурой "Серфинг".

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Зарядка курсантов на исследовательском судне "Адмирал Владимирский".

Зарядка курсантов на исследовательском судне Адмирал Владимирский
30 из 30

Зарядка курсантов на исследовательском судне "Адмирал Владимирский".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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