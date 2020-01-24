Рэпера T-Killah укусил "в сердце" ядовитый муравей

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Российский хип-хоп исполнитель Александр Тарасов, выступающий под псевдонимом T-Killah, опубликовал в сторис инстаграма видео, на которых рассказал, что его на отдыхе на Бали укусил ядовитый муравей.
"Многие заинтересовались, почему я вчера лежал в местной больнице и что там со мной делали. Представляете, меня укусил очень ядовитый "огненный" муравей прямо "в сердце", — рассказал музыкант и показал укус. — Сейчас все в порядке. Жить буду.
Он подчеркнул, что когда яд этого насекомого попадает на одежду или тело, то потом остаются большие ожоги.
© страница в Instagram "T-killah"Стоп-кадр видео, где российский рэп исполнитель Александр Тарасов (T-Killah) показывает укус муравья
Стоп-кадр видео, где российский рэп исполнитель Александр Тарасов (T-Killah) показывает укус муравья
"Если вовремя не предпринять меры, то можно полностью покрыться такими пятнами", — предупредил рэпер.
На этом встречи с экзотическими существами не закончились. Позже Тарасов разместил фотографию с женой, на которой она позирует со змеями на шее.
"Не ожидала змей на вилле! Ты просила ожерелье, держи", — написал T-Killah.
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