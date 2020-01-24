Рэпера T-Killah укусил "в сердце" ядовитый муравей

"Многие заинтересовались, почему я вчера лежал в местной больнице и что там со мной делали. Представляете, меня укусил очень ядовитый "огненный" муравей прямо "в сердце", — рассказал музыкант и показал укус. — Сейчас все в порядке. Жить буду.