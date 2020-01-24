Кому аномально теплая погода мешает спать и размножаться

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Белки сменили окрас шерсти с тускло-серого на ярко-рыжий. Медведи неохотно впадают в спячку и пробуждаются раньше обычного. Северные олени сбрасывают рога. Белому горностаю все сложнее подкрадываться к добыче. А нерпы не могут перевести дух на льду. Из-за погодных аномалий зима в европейской части России до сих пор не наступила — снега практически нет, а водоемы так и не застыли. Как от этого страдают животные и стоит ли бить тревогу, разбиралось РИА Новости.

Нерпы страдают

В Санкт-Петербурге температура с декабря не опускалась ниже шести градусов. Местные, конечно, рады такой "зиме". Однако не всем по душе подобные погодные условия: животные на собственной шкуре ощущают климатические изменения. Так, аномальное тепло угрожает потомству балтийских кольчатых нерп в Финском заливе, который до сих пор не покрыт льдом.

"Дело в том, что нерпы на льду отдыхают, выстраивают из снега логовища, где защищают детенышей от хищников и плохой погоды. Однако на Финском заливе ни намека на обледенение. Из-за сильного ветра поднимаются волны до трех метров высотой, а нерпы снуют из стороны в сторону в поисках спокойного места", — объясняет РИА Новости сооснователь Фонда балтийской нерпы в Санкт-Петербурге Елена Андриевская.

По ее словам, всего балтийских кольчатых нерп — около ста. На льду они не только восстанавливают силы, но и размножаются. "Детеныши при рождении весят около четырех килограммов. Чтобы их защитить, самки из снега, который должен быть на льду в достаточном количестве, делают нору и шесть недель выхаживают потомство. В таких убежищах они защищены от хищников и плохой погоды", — продолжает собеседница.

Пик сезона размножения — с конца января по начало марта. Если льда нет, нерпы вынуждены выходить на сушу — прибрежные территории, бухты, набережные. "В таком случае велика вероятность, что щенки потеряются или пострадают от хищников, из-за чего естественный цикл прироста потомства может нарушиться. Поэтому важно, чтобы они росли в подснежных норах", — уточняет эксперт.

Андриевская добавляет: схожая проблема уже возникала в 2008-м и 2014-м. "Но так, как в этом году, еще не бывало". В бесснежную погоду балтийские кольчатые нерпы выбираются на набережные. Эколог призывает не отпугивать их криками. "Если вам кажется, что животному требуется помощь, свяжитесь с нами. Обычно мы просим просто прислать фото. Если помощь действительно нужна, выезжаем на место. При необходимости забираем особей в наш центр, лечим, откармливаем, а затем выпускаем на воду".

Чтобы хоть как-то помочь нерпам, в зимы, когда было мало осадков, специалисты фонда засыпали лед снегом. "Лед при этом должен быть определенной толщины — не менее 20 сантиметров. Иначе не выдержит и треснет. Это мы переняли опыт финских коллег. Там подобное часто практикуют: у них озерная акватория, волны не поднимаются. Обстановка спокойная. Не то что в Финском заливе, — отмечает Андриевская. — Но говорить о помощи со снегом в этом сезоне не приходится по понятным причинам".

© Фото предоставлено Еленой Андриевской Нерпа © Фото предоставлено Еленой Андриевской Нерпа

Собеседница констатирует, что сложившаяся нестандартная ситуация "сбила с ног" балтийских нерп. "Если нет льда, они могут, конечно, и на камнях отдыхать. Но это их очень изматывает и истощает. Зима и так для них время непростое — период размножения, скудная кормовая база, линька". Пока все, что остается, — переждать трудное время и надеяться, что в следующем году будет настоящая зима и все биологические ритмы восстановятся. "Вероятность того, что в будущем сезоне балтийские нерпы не вернутся в Финский залив, мала. Здесь их ареал", — заключает Андриевская.

"Спать не лягут"

Страдают, впрочем, не только нерпы. Директор одного из зоопарков в Ленинградской области Геннадий Натекин рассказал нам, что животные совсем не признают такую зиму.

По его словам, белки преждевременно сменили окрас шерсти на весенний — с тускло-серого на ярко-рыжий. Северные олени начали сбрасывать рога после Нового года, хотя обычно делают это в конце февраля или начале марта. "Судя по такому поведению, зимы вообще не будет. Хотя олень, конечно, может ошибаться. Мы не претендуем на истину в последней инстанции!" — шутит Натекин. И добавляет: "Суслики, к примеру, впадают в спячку зимой. Но наш спит не очень крепко. То и дело посвистывает. Есть вероятность, что он проснется до Дня сурка, который приходится на 2 февраля. Раньше это казалось дикостью".

А единственной медведице в зоопарке вообще не спится и уже вряд ли захочется. "В начале декабря мы ее торжественно проводили в зимнюю спячку. Она хорошо подготовилась — набрала двести килограммов. Однако поскольку погода нестабильная и нет устоявшейся минусовой температуры, так и не уснула. Если в ближайшее время похолодает, только через месяц сможет уснуть. А там уже и просыпаться пора, — поясняет Натекин. — Сейчас она не ест так, как раньше. Мы ее ограничиваем, чтобы не было нарушения обмена веществ. Конечно, все это сказывается на ее настроении".

Кроме того, директор зоопарка предупреждает: нужно быть осторожнее в лесу — есть шанс наткнуться на неспящего нервного медведя. "Егеря из Ленобласти озабочены по поводу животных, которые очнулись, — они точно уже спать не лягут".

Впрочем, случаи пробуждения косолапых пока единичные, сообщил РИА Новости руководитель Центра спасения медведей Сергей Пажетнов. Проблемой по-прежнему остается скудная кормовая база, из-за чего звери могут передвигаться с места на место и выходить к людям. "Снега может и не быть, однако информации о том, что медведи массово вышли из берлог, не поступало. Думаю, что все на местах. Особенно самки с медвежатами. Для них главное — хорошее укрытие".

Мосты

На что еще может повлиять аномально теплая зима и к чему это может привести? Кандидат биологических наук, научный сотрудник биологического факультета МГУ Елена Литвинова обозначила два негативных эффекта: повышенная температура и отсутствие снежного покрова.

"Теплая погода (от нуля до легкого плюса) сама по себе никаких отрицательных последствий для большинства животных не несет, но на многих водоемах до сих пор не установился нормальный ледовый покров", — говорит она. Лед — это не только место рождения детенышей морских млекопитающих. "Белые медведи активно охотятся во льдах Арктики на ластоногих. Также лед выступает в качестве моста, через который можно пересекать водоемы, добираться до острова. К тому же это место для успешной загонной охоты волков на копытных", — уточняет специалист.

Отрицательно на все живое влияют перепады температуры: "Например, из-за резких всплесков до плюс восьми-десяти градусов ежи могут преждевременно выйти из зимней спячки и умереть от голода — из-за отсутствия привычных кормов".

А вот малоснежье несет куда более неприятные последствия. "Во-первых, снег — отличная теплоизоляция. Под его слоем многим мелким животным живется очень даже комфортно: температура под снеговым одеялом может заметно превышать наружную. В бесснежную погоду норы грызунов отсыревают и промерзают гораздо сильнее, чем в нормальную зиму", — перечисляет Литвинова.

Кроме того, животные становятся жертвами хищников. "Снег позволяет мелким особям эффективнее прятаться от тех, кто на них охотится. Так, мышей, которые прокладывают следы в толще снега, гораздо тяжелее обнаружить и лисе, и совам. Без снега трудно тем, кто на зиму меняет окрас. Белый заяц в серо-буром лесу и на таких же серо-бурых полях хорошо заметен как хищнику, так и охотнику. А белой ласке или белому горностаю сложно подкрадываться к мышам или каким-нибудь мелким птицам. И даже обычные белки, меняющие рыжую летнюю шубу на зимнюю серую, без снега более заметны".

Осадков нет

Доктор наук и профессор кафедры метеорологии и климатологии МГУ Галина Суркова объясняет, в чем причина нынешней аномально теплой зимы.

"В этом году траектория циклонов проходит гораздо севернее, чем обычно. Поэтому получается, что мы все время оказываемся в теплом секторе и к нам постоянно приходит южный воздух. При этом он не успевает остыть. Станет ли эта зима частью процесса, который продолжится и в следующем году, сказать трудно. Однако ясно, что подобные изменения ни к чему хорошему не приведут. Раз нет снега, откуда тогда появятся запасы влаги в почве?"