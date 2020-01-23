В УПЦ ответили на заявление Филарета о его возможном возвращении

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В церковь возвращаются из раскола "с покаянием, а не с заявлениями и ультиматумами", заявил РИА Новости глава пресс-службы канонической Украинской православной церкви Василий Анисимов.

Филарета Денисенко о готовности вернуться в УПЦ и возможности объединения его неканончической структуры при условии, что Русская православная церковь дарует автокефалию и позволит создать патриархат. Так он прокомментировал слова раскольникао готовности вернуться в УПЦ и возможности объединения его неканончической структуры при условии, что Русская православная церковь дарует автокефалию и позволит создать патриархат.

"Если ты отступил и понимаешь, что ты отступил, и хочешь вернуться в Церковь Христову - то ты возвращайся, но с покаянием возвращайся. Мы же не политическая организация", - сказал Анисимов.

Он добавил, что все произошедшее на Украине за последние тридцать лет - это "дело рук Филарета, это он создал этот раскол".

Глава пресс-службы также отметил, что сейчас у 91-летнего Денисенко "вообще все отобрали, у него осталось совсем немного приверженцев", однако он все равно диктует свои условия.

Анисимов подчеркнул, что после того как на поле украинского раскола "появились еще большие хищники, чем сам Филарет", то Денисенко присмирел и вспомнил, что "у нас же тут и законы есть, и так далее".

В 1992 году Архиерейский собор РПЦ лишил митрополита Филарета сана и всех степеней священства за "учинение раскола в Церкви", а также "диктат и шантаж", "клятвопреступление" и ряд других поступков. Через два года "ввиду отсутствия покаяния со стороны монаха Филарета" Архиерейский собор РПЦ предупредил его о возможной анафеме. В итоге в 1997 году Денисенко был отлучен от Церкви.

Раскол церкви на Украине

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украиныобразованная путем слияния двух раскольнических структур.

Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.