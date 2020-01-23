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Религия и мировоззрение
2020-01-23T10:09+0300
https://ria.ru/20200123/1563755992.html
Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии
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РИА Новости

Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии

08:00 23.01.2020 (обновлено: 10:09 23.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. Отец украинского раскола Филарет Денисенко поразил соратников, заявив, что создание "новой церкви" на Украине лишь усилило многолетнее разделение. Поэтому он задумался о возвращении в Русскую православную церковь, которая более 20 лет назад предала его анафеме за создание неканонического "Киевского патриархата". Насколько серьезны намерения самозваного патриарха примириться и как их оценивают в православном мире, разбирался корреспондент РИА Новости.

Ошибка Филарета

Вот уже несколько месяцев подряд на Украине то и дело "хоронят" 91-летнего Филарета: то заморозят банковские счета его "патриархата", то его самого запишут в проигравшие в ожесточенной борьбе за власть среди украинских раскольников. Об этом неоднократно говорил протеже Денисенко — Епифаний Думенко, возглавивший "Православную церковь Украины" (ПЦУ, она же "новая церковь").
Мол, Филарет для них лишь "почетный патриарх", не более того.
Вот только сам родоначальник церковного сепаратизма в современной Украине думает иначе. Весной он вел подковерную борьбу со своим учеником Думенко за реальную власть в ПЦУ, но большинство "епископов" не пошли за ним. Тогда он решил восстановить ликвидированный в декабре 2018 года "Киевский патриархат", на базе которого и была создана "новая церковь". Это дало начало не только серии судебных разбирательств о законности такого решения, но и настоящей юридической чехарде. Украинское Министерство культуры, в чьем ведении этот вопрос, то подтверждает законность возрожденной Денисенко структуры, то отрицает.
Теперь же Денисенко решил окончательно открыть карты. Он заявил, что "объединительный собор" декабря 2018 года, на котором раскольники ("Киевский патриархат" и "Украинская автокефальная православная церковь") приняли решение объединиться в ПЦУ, прошел с нарушениями. Дескать, Константинополь обещал куда большую свободу новой структуре, а на деле вышла "полуавтономия". Собственно, Филарет озвучил очевидное: в зарубежных поездках деятели "новой церкви" ни шагу не ступают без ведома "курирующих" греков из Константинопольского патриархата.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко после заседания синода Украинской православной церкви
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
© РИА Новости / Стрингер
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Филарет Денисенко после заседания синода Украинской православной церкви
Филарет подтвердил опасения, которые неоднократно озвучивались в православном мире: раскол может породить только новый раскол. "Я думал, что томос объединит всех нас. А на деле Украина получила две структуры вместо одной: ПЦУ и "Киевский патриархат", — заявил Денисенко пару дней назад на пресс-конференции в Киеве.
А во всем он винит Фанар (район Стамбула, где расположена резиденция Константинопольского патриарха), который решил в нарушение веками действующих канонов легализовать украинских раскольников и выдать их "новой церкви" томос. По данным источников РИА Новости в церковных кругах, одним из условий дарования автокефалии была ликвидация "Киевского патриархата".
Но вот Филарет на днях отозвал подпись в документе о ликвидации своей структуры, который был принят за считанные минуты до "объединительного собора". А теперь и вовсе ошарашил стамбульский патриархат своим заявлением: он может вернуться в Русскую православную церковь.

Кто "победит"

Некогда Денисенко был одним из самых влиятельных архиереев Русской православной церкви. В 1966 году он стал экзархом Украинской православной церкви (УПЦ), то есть вторым по численности паствы архиереем после патриарха Московского и всея Руси. А в конце 80-х был, пожалуй, одним из наиболее очевидных преемников тогдашнего патриарха Пимена. И местоблюстителем патриаршего престола после его смерти.
Но Поместный собор 1990 года, вопреки всем ожиданиям, избрал предстоятелем Русской церкви не его, а митрополита Алексия (Ридигера).
© РИА Новости / Олег МакаровПатриарший экзарх Украины, Митрополит Киевский и Галицкий Филарет в Свято-Даниловом монастыре. Поместный Собор Русской православной церкви. 6 июня 1990
Патриарший Экзарх Украины, Митрополит Киевский и Галицкий Филарет в Свято-Данилове монастыре. Поместный Собор Русской Православной Церкви. 6 июня 1990
© РИА Новости / Олег Макаров
Патриарший экзарх Украины, Митрополит Киевский и Галицкий Филарет в Свято-Даниловом монастыре. Поместный Собор Русской православной церкви. 6 июня 1990
Разочарованный результатами выборов Денисенко устроил демарш, потребовав автокефалию для Украинской церкви. В ответ выработали компромиссный вариант: УПЦ даруется беспрецедентная административная и финансовая свобода. При этом ее предстоятель остается членом высшего руководящего органа РПЦ — Синода, а значит, может влиять и на ее судьбу. Эта модель действует и по сей день.
На Архиерейском соборе 1992 года Филарет согласился с таким статусом возглавляемой им Украинской церкви и поклялся не допустить раскола. Однако, вернувшись из Москвы в Киев, стал все отрицать. В итоге украинские архиереи отстранили его от управления УПЦ. И тогда он создал "Киевский патриархат", для которого украинские националисты при поддержке властей стали отнимать храмы канонической Церкви.
В 1997 году на Архиерейском соборе РПЦ Филарета предали анафеме, то есть вовсе изгнали из Церкви.
Теперь же он намекает на примирение. Правда, при одном условии.
"Если Московский патриарх признает Украинскую православную церковь Московского патриархата как автокефальную церковь в статусе патриархата, то следующим шагом будет объединение Киевского патриархата и (УПЦ) Московского патриархата в единую украинскую православную церковь, но в статусе Киевского патриархата. Тогда этот патриархат и победит. В результате этого объединения начнется присоединение приходов, епископата и епархий (ПЦУ)", — заявил он.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТомос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев
Томос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Томос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев

Попытка "примирения"

В Украинской православной церкви в ответ подчеркнули, что Денисенко не вправе выдвигать какие-либо условия. Все дело в том, что он совершил тягчайший с точки зрения православного вероучения грех: учинил раскол. В таком случае ему необходимо сначала покаяться, то есть осознать свой проступок.
"В Церковь же возвращаются не с заявлениями и ультиматумами. Если ты отступил и понимаешь, что отступил, и хочешь вернуться в Церковь Христову, — возвращайся, но с покаянием. Мы же не политическая организация", — заявил РИА Новости пресс-секретарь канонической Украинской православной церкви Василий Анисимов.
Представители УПЦ неспроста проявили осторожность. В 2017 году Филарет уже пытался вернуться. Тогда он направил Архиерейскому собору РПЦ письмо, в котором просил отменить все решения, "в том числе о прещениях и отлучениях, <…> ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаключительное торжественное заседание Архиерейского собора РПЦ
Заключительное торжественное заседание Архиерейского собора РПЦ
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заключительное торжественное заседание Архиерейского собора РПЦ
Русская церковь расценила обращение Денисенко как "шаг к преодолению многолетнего раскола" на Украине и создала специальную комиссию для обсуждения этого вопроса. Однако вскоре после обнародования письма Филарет отрекся от своих слов.
"Никакого покаяния в том, что я выбрал путь автокефалии Украинской православной церкви не было, нет и не будет никогда", — заявил он в начале декабря 2017 года, на следующий же день после решения Архиерейского собора РПЦ о создании комиссии для запрошенного было "примирения".

"Доверия ему нет"

Вот и теперь на Украине ожидают, что раскольник вновь отречется от своих слов. С другой стороны, всем ясно, что в последние годы он стремительно теряет паству и влияние в стране. Большая часть его приходов расположена за пределами Украины: несколько десятков храмов в Западной Европе, около десятка — в Австралии и примерно столько же в США. Пара "филаретовских" приходов есть даже в России.
"С церковной точки зрения любой человек, совершивший грех, может покаяться. И то, что Филарет в какой-то степени признает, что его уход из канонической Церкви и все последующие раскольнические деяния являются преступлением, — это очень хорошо. Думаю, Церковь примет его покаяние, если оно будет полноценным, то есть если он покажет на деле, что исправился", — рассуждает исследователь христианства политолог Аркадий Малер.
С другой стороны, в православной среде, по его словам, прекрасно знают, что "Филарету доверять нельзя". Верующим он известен как человек, который "привык играть в политические игры", причем занимался этим еще в советские годы, будучи предстоятелем Украинской церкви.
© РИА Новости / Игорь КостинАрхиепископ Киевский и Галицкий, Патриарший экзарх Украины Филарет
Архиепископ Киевский и Галицкий, Патриарший Экзарх Украины Филарет
© РИА Новости / Игорь Костин
Архиепископ Киевский и Галицкий, Патриарший экзарх Украины Филарет
"Его слова о возможном возвращении в РПЦ направлены прежде всего против Епифания и патриарха Варфоломея, он же до этого постоянно говорил, что его обманули с томосом", — объясняет украинский политолог Ростислав Ищенко.
Хотя большинство филаретовских "епископов", как он отмечает, в целом не против вернуться в РПЦ. Правда, при ряде условий.
"Они хотели бы не просто покаяться и вернуться, а сохранить за собой генеральские эполеты, то есть остаться в сущем сане. А это невозможно, потому что на Украине и так много православных епископов. Поэтому я не думаю, что тот же Филарет покается и уйдет в монастырь простым монахом. Если переговоры о возвращении все же состоятся, он будет требовать возвращения на уровень самостоятельного влиятельного церковного деятеля. На это РПЦ ни при каких условиях не согласится", — подчеркивает политолог.
Поэтому в попытках вернуть влияние в ПЦУ Денисенко прибегает к шантажу, угрожая грекам вернуться в Московский патриархат. Это лишь усугубляет многолетнюю рану церковного раскола на Украине.
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний после заседания Синода Украинской православной церкви
16 января, 08:00Религия и мировоззрение
Как украинские раскольники стали зависимы от России
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоВасилий АнисимовЗападная ЕвропаРостислав ИщенкоАналитика - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваСШАВ мире
Популярные комментарии
А у профессиональных "небратьев" всегда так - облажался - и сразу опять в "братья" набивается...
23 января, 09:21
Devaona Var
3650000
Задача этих священников "вести" людей к богу, а они занимаются дележкой. А не они ли говорят что бог един. И кто они после этого?
23 января, 09:19
АКАндрей К
1200112
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