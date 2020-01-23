Эксперты оценили вероятность ядерного конфликта между Россией и США

"Я думаю, что ни русские, ни китайцы не имеют намерений атаковать Соединенные Штаты ядерным оружием. Ошибка возможна, но в этих странах – США, Россия, Китай – системы контроля достаточно хороши. Реальная опасность исходит от возможной потери ядерного оружия или утраты ядерных материалов. Думаю, более велика опасность применения ядерного оружия другими странами. Может, Пакистан", - сказал в четверг РИА Новости член совета по науке и безопасности группы Роберт Латифф.

По его мнению, вероятность применения ядерного оружия США или Россией в отношении друг друга не больше, чем была. Большую обеспокоенность вызывают государства, где более слабые системы контроля.

"Опасность использования ядерного оружия сейчас несколько выше из-за присутствия стольких многих других людей не международной арене", - добавил он, не уточнив, кого именно имеет в виду.

И этот фактор, по его словам, остается одним из аспектов, которые принимаются во внимание при решении экспертов о перемещении стрелок часов Судного дня.

"Пока есть большие арсеналы, всегда есть вероятность или намеренного запуска или ненамеренного… Меня беспокоит вероятность обмена ударами, намеренными или нет, между Пакистаном и Индией. Но если говорить об экзистенциальной угрозе, то она исходит от огромных запасов оружия США и России", - сказала РИА Новости его коллега профессор Шэрон Сквассони.

Она обратила внимание на необходимость более широкого диалога между двумя странами по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.

"Каналы общения практически испарились. Я занимаюсь дипломатией второго трека с Россией. Это полезно, но недостаточно. Это должно происходить на официальном уровне", - сказала эксперт.

Такая ситуация увеличивает риски, добавила она. Если вдруг что-то произойдет, то между Москвой и Вашингтоном нужно определенное доверие или как минимум взаимное уважение, чтобы за время подлета ракет к цели, а это около 30 минут или даже меньше, связаться друг с другом по телефону и прояснить ситуацию, считает Сквассони.

"США утверждают, что Россия приняла доктрину эскалации для деэскалации, то есть применения ядерного оружия, чтобы деэскалировать неядерный конфликт. Американская доктрина сдвинулась от сниженного расчета на ядерное оружие к гораздо большей неоднозначности в ядерной доктрине 2018 года. Так что обе стороны сейчас смотрят друг на друга и говорят: вы же не отказываетесь от ядерного оружия, а на самом деле все больше думаете об этом", - сказала она.

Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Третья мировая война

США в 2019 году вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его несоблюдении. Россия отвергла претензии. В феврале 2021 года истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений ( СНВ-3 ), и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.