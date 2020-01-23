Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T23:08+0300
https://ria.ru/20200123/1563805897.html
Эксперты оценили вероятность ядерного конфликта между Россией и США
https://cdn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1036x0_80_0_0_bd78cc2a42ab04f01b6d044f422ee242.jpg
РИА Новости

Эксперты оценили вероятность ядерного конфликта между Россией и США

23:07 23.01.2020 (обновлено: 23:08 23.01.2020)
2063
© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв
© Depositphotos / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости, Михаил Тургиев. Вероятность обмена ядерными ударами между США и Россией невелика, но именно их ядерные арсеналы представляют экзистенциальную угрозу, считают эксперты группы "Бюллетень ученых-атомщиков", которая в четверг объявила о переводе стрелок часов Судного дня на 20 секунд вперед.
"Я думаю, что ни русские, ни китайцы не имеют намерений атаковать Соединенные Штаты ядерным оружием. Ошибка возможна, но в этих странах – США, Россия, Китай – системы контроля достаточно хороши. Реальная опасность исходит от возможной потери ядерного оружия или утраты ядерных материалов. Думаю, более велика опасность применения ядерного оружия другими странами. Может, Пакистан", - сказал в четверг РИА Новости член совета по науке и безопасности группы Роберт Латифф.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
22 января, 23:50
Генсек ООН назвал четыре угрожающих миру "всадника Апокалипсиса"
По его мнению, вероятность применения ядерного оружия США или Россией в отношении друг друга не больше, чем была. Большую обеспокоенность вызывают государства, где более слабые системы контроля.
"Опасность использования ядерного оружия сейчас несколько выше из-за присутствия стольких многих других людей не международной арене", - добавил он, не уточнив, кого именно имеет в виду.
И этот фактор, по его словам, остается одним из аспектов, которые принимаются во внимание при решении экспертов о перемещении стрелок часов Судного дня.
"Пока есть большие арсеналы, всегда есть вероятность или намеренного запуска или ненамеренного… Меня беспокоит вероятность обмена ударами, намеренными или нет, между Пакистаном и Индией. Но если говорить об экзистенциальной угрозе, то она исходит от огромных запасов оружия США и России", - сказала РИА Новости его коллега профессор Шэрон Сквассони.
Она обратила внимание на необходимость более широкого диалога между двумя странами по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
17 августа 2019, 01:56РИА Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
"Каналы общения практически испарились. Я занимаюсь дипломатией второго трека с Россией. Это полезно, но недостаточно. Это должно происходить на официальном уровне", - сказала эксперт.
Такая ситуация увеличивает риски, добавила она. Если вдруг что-то произойдет, то между Москвой и Вашингтоном нужно определенное доверие или как минимум взаимное уважение, чтобы за время подлета ракет к цели, а это около 30 минут или даже меньше, связаться друг с другом по телефону и прояснить ситуацию, считает Сквассони.
"США утверждают, что Россия приняла доктрину эскалации для деэскалации, то есть применения ядерного оружия, чтобы деэскалировать неядерный конфликт. Американская доктрина сдвинулась от сниженного расчета на ядерное оружие к гораздо большей неоднозначности в ядерной доктрине 2018 года. Так что обе стороны сейчас смотрят друг на друга и говорят: вы же не отказываетесь от ядерного оружия, а на самом деле все больше думаете об этом", - сказала она.
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Третья мировая война
18 января, 12:00
США в 2019 году вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его несоблюдении. Россия отвергла претензии. В феврале 2021 года истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до 2 тысячи единиц нестратегического ядерного оружия. Москва призывает Вашингтон продлить договор в нынешнем виде, а потом обсуждать другие вопросы, связанные с нераспространением.
АПЛ Юрий Долгорукий
18 октября 2019, 06:19Новое оружие России
National Interest рассказал о российском оружии "Судного дня"
1471333
Обсудить 3
Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДДоговор СНВ-3РоссияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
Госдеп рассказал об инциденте с российской автоколонной в Манбидже
Экс-генсек ООН Пан Ги Мун принял участие в церемонии демонстрации нового времени на часах Судного дня
Пушков прокомментировал перевод часов Судного дня на 20 секунд вперед
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В ООН оценили идею Путина провести встречу лидеров "пятерки" Совбеза
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Госдеп рассказал об инциденте с российским генералом-майором в Сирии
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Костин сообщил о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Ядерный взрыв
"Ситуация ухудшилась": эксперт оценил перевод часов Судного дня
Филарет Денисенко
В УПЦ ответили на заявление Филарета о его возможном возвращении
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 октября 2018
Жириновский назвал причину распада СССР
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова приняла обращения сокамерниц израильтянки Иссахар
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
Китайские власти сообщили о закрытии еще одного города
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме
В Кремле объяснили, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле
Экс-генсек ООН Пан Ги Мун принял участие в церемонии демонстрации нового времени на часах Судного дня
На часах Судного дня оставили сто секунд до "ядерной полуночи"
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал предложение Путина созвать саммит пяти стран
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере
Здание министерства финансов РФ
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть, оставив агрессивные надписи
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
13:42На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
13:42Ученые выяснили, чем опасна белковая диета
13:34Адвокат Винника рассказал о его самочувствии после перелета во Францию
13:31Экс-глава МВД Абхазии подал заявление для участия в выборах президента
13:31В Кремле высоко оценили работу Грефа
13:30Спецпосланник ООН по Сирии Педерсен посетит Дамаск 29 января
13:30ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму
13:30В Кремле оценили выделение Германией 12 миллионов евро блокадникам
13:29Зеленский напомнил о проблеме отказов украинцам во въезде в Израиль
13:25Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
13:24Проживающая в Ухане россиянка рассказала о ситуации из-за коронавируса
Лента новостейМолния