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В Дагестане задержали шесть активистов экстремистской ячейки
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РИА Новости

В Дагестане задержали шесть активистов экстремистской ячейки

21:54 23.01.2020 (обновлено: 22:19 23.01.2020)
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© РИА Новости / ФСБ РФСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ России. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 23 янв - РИА Новости. Силовики в Дагестане задержали шестерых членов религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.
"Управлением ФСБ России по Дагестану совместно с сотрудниками МВД России пресечена деятельность ячейки религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, функционировавшей на территории Дагестана", - говорится в сообщении.
Сотрудники ФСБ России
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Как отмечается, мероприятия в отношении членов организации проводились в рамках возбужденного уголовного дела по статье УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации".
"В результате проведенных в четверг мероприятий задержаны шесть граждан РФ из числа лидеров и активных членов ячейки "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. В ходе обысков, проведенных по их адресам проживания, обнаружена литература и электронные носители информации, содержащие экстремистские материалы. В настоящее время проводят необходимые следственные действия", - отметили в УФСБ.
По данным СУСК РФ по республике, четверо участников экстремистской организации задержаны, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведомство отмечает, что они задержаны в рамках расследования уголовного дела по статье УК РФ "Участие в деятельности экстремистской организации".
Как сообщает следствие, экстремистское формирование "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* организовал в Дагестане в 2013 году Багавудин Омаров. "Уголовное дело в отношении организатора экстремистской организации Омарова в настоящее время рассматривается в суде. По делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на закрепление доказательственной базы", - отметили в СК.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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ФСБ РФРоссияДагестанБезопасностьПроисшествия
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