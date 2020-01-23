В Дагестане задержали шесть активистов экстремистской ячейки

ПЯТИГОРСК, 23 янв - РИА Новости. Силовики в Дагестане задержали шестерых членов религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.

"Управлением ФСБ России по Дагестану совместно с сотрудниками МВД России пресечена деятельность ячейки религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, функционировавшей на территории Дагестана", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мероприятия в отношении членов организации проводились в рамках возбужденного уголовного дела по статье УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации".

"В результате проведенных в четверг мероприятий задержаны шесть граждан РФ из числа лидеров и активных членов ячейки "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. В ходе обысков, проведенных по их адресам проживания, обнаружена литература и электронные носители информации, содержащие экстремистские материалы. В настоящее время проводят необходимые следственные действия", - отметили в УФСБ.

По данным СУСК РФ по республике, четверо участников экстремистской организации задержаны, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведомство отмечает, что они задержаны в рамках расследования уголовного дела по статье УК РФ "Участие в деятельности экстремистской организации".

Как сообщает следствие, экстремистское формирование "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* организовал в Дагестане в 2013 году Багавудин Омаров. "Уголовное дело в отношении организатора экстремистской организации Омарова в настоящее время рассматривается в суде. По делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на закрепление доказательственной базы", - отметили в СК.