Сообщение МИД Ливана о смерти сирийского министра оказалось фейком

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время российско-сирийских переговоров в Дамаске

БЕЙРУТ, 23 янв - РИА Новости. Неизвестные в четверг разместили в личном аккаунте нового министра иностранных дел Ливана Насифа Хати в Twitter сообщение о смерти главы Неизвестные в четверг разместили в личном аккаунте нового министра иностранных дел Ливана Насифа Хати в Twitter сообщение о смерти главы МИД Сирии Валида Муаллема . Новость получила большой резонанс среди местных и региональных СМИ, но официальные пресс-службы МИД обоих государств опровергли эту информацию: Муаллем жив, а Twitter Хати не ведет несколько лет.

В фейковом сообщении говорилось, что посольство Ливана Сирии якобы получило от МИД САР подтверждение о кончине Муаллема. Сейчас аккаунт недоступен.

Сирийский государственный телеканал со ссылкой на замминистра иностранных дел САР опроверг сообщения о смерти Муаллема. "Сообщения, распространенные в социальных сетях, о смерти министра иностранных дел Валида Муаллема не являются правдой… Состояние здоровья Муаллема отличное, он продолжает свою работу", - сказал замминистра.

Пресс-служба МИД Ливана в свою очередь распространила официальное заявление с опровержением от имени главы министерства. "Глава МИД Насиф Хати категорически опровергает свою причастность к публикациям в Twitter по какой-либо теме… Аккаунт, который существует сейчас под его именем, он не использовал уже три с половиной года, а также он не открывал никаких новых аккаунтов в Twitter", - пишет пресс-служба.

Сам Хати в беседе с радио " Соут Любнан " ("Голос Ливана") заявил, что его страница подверглась хакерской атаке и он не имеет никакого отношения к данным публикациям

Хати стал одним из 20 министров сформированного и утвержденного 22 января нового правительства Ливана во главе с премьером Хасаном Диябом.