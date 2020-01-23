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Сообщение МИД Ливана о смерти сирийского министра оказалось фейком
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РИА Новости

Сообщение МИД Ливана о смерти сирийского министра оказалось фейком

21:28 23.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время российско-сирийских переговоров в Дамаске
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время российско-сирийских переговоров в Дамаске
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БЕЙРУТ, 23 янв - РИА Новости. Неизвестные в четверг разместили в личном аккаунте нового министра иностранных дел Ливана Насифа Хати в Twitter сообщение о смерти главы МИД Сирии Валида Муаллема. Новость получила большой резонанс среди местных и региональных СМИ, но официальные пресс-службы МИД обоих государств опровергли эту информацию: Муаллем жив, а Twitter Хати не ведет несколько лет.
В фейковом сообщении говорилось, что посольство Ливана в Сирии якобы получило от МИД САР подтверждение о кончине Муаллема. Сейчас аккаунт недоступен.
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Сирийский государственный телеканал со ссылкой на замминистра иностранных дел САР опроверг сообщения о смерти Муаллема. "Сообщения, распространенные в социальных сетях, о смерти министра иностранных дел Валида Муаллема не являются правдой… Состояние здоровья Муаллема отличное, он продолжает свою работу", - сказал замминистра.
Пресс-служба МИД Ливана в свою очередь распространила официальное заявление с опровержением от имени главы министерства. "Глава МИД Насиф Хати категорически опровергает свою причастность к публикациям в Twitter по какой-либо теме… Аккаунт, который существует сейчас под его именем, он не использовал уже три с половиной года, а также он не открывал никаких новых аккаунтов в Twitter", - пишет пресс-служба.
Сам Хати в беседе с радио "Соут Любнан" ("Голос Ливана") заявил, что его страница подверглась хакерской атаке и он не имеет никакого отношения к данным публикациям
Хати стал одним из 20 министров сформированного и утвержденного 22 января нового правительства Ливана во главе с премьером Хасаном Диябом.
Новый кабинет министров вызвал неодобрение части населения страны и крупных политических партий, которые традиционно симпатизируют политике стран Запада. На фоне появления нового правительства по всему Ливану прокатились массовые демонстрации, переросшие в беспорядки и столкновения с полицией. А такие крупные партии, как "Ливанские силы", "Катаиб любнания", Прогрессивно-социалистическая партия и партия бывшего премьер-министра Саада Харири "Аль-Мастакбаль", отказались участвовать в новом правительстве и таким образом практически перешли в политическую оппозицию.
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Валид МуаллемСирияTwitterЛиванВ мире
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