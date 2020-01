США расширили санкции против Ирана

Так, согласно сообщению ведомства, санкции введены против гонконгских предприятий Triliance Petrochemical Co. Ltd. и Sage Energy HK Limited, шанхайской Peakview Industry Co. Limited, а также базирующейся в ОАЭ Beneathco DMCC. Эти предприятия, утверждают в министерстве финансов США, причастны к незаконному экспорту иранской нефти.