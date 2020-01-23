США расширили санкции против Ирана

ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. США ввели дополнительные санкции против физических лиц и компаний в связи с Ираном , сообщило в четверг министерство финансов

В санкционный список за нарушение санкций в отношении Ирана включены гражданин КНР и гражданин Ирана, а также компании нефтяного сектора.

Так, согласно сообщению ведомства, санкции введены против гонконгских предприятий Triliance Petrochemical Co. Ltd. и Sage Energy HK Limited, шанхайской Peakview Industry Co. Limited, а также базирующейся в ОАЭ Beneathco DMCC. Эти предприятия, утверждают в министерстве финансов США, причастны к незаконному экспорту иранской нефти.

"Попавшие под санкции компании помогали экспорту иранской нефтехимической и нефтяной продукции в нарушение санкций США", - сообщил минфин. В опубликованном ведомством обновленном санкционном списке также обозначены китайские компании Shandong Qiwangwa Petrochemical Co LTD Jiaxiang industry Hong Kong Limited.

США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. Администрация Трампа заявила о необходимости сокращения экспорта иранской нефти до нуля и вводит санкции против нарушителей действующего санкционного режима.

Ранее в январе США ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке их продукции. Санкции также были введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана. Меры стали ответом США на атаку Ирана на американские военные базы в Ираке.