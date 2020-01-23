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Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
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РИА Новости

Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус

20:27 23.01.2020 (обновлено: 20:28 23.01.2020)
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© Flickr / monocaiМашина скорой помощи. Мексика
Машина скорой помощи. Мексика
© Flickr / monocai
Машина скорой помощи. Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 23 янв - РИА Новости. Минздрав Мексики сообщил о трёх новых возможных случаях заболевания коронавирусом в западном штате Халиско, анализы предыдущего пациента с подозрением на этот вирус показали отрицательный результат.
"Мужчина 42 лет, который посещал место распространения вируса, вернулся в Мексику 10 января и спустя три дня почувствовал симптомы", - заявил директор департамента эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа. Слова чиновника приводит издание Universal.
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По информации властей, мужчина находился в контакте с 2-годовалой девочкой и 37-летней женщиной, у которых также есть симптомы заболевания. Больные находятся под наблюдением врачей и ожидают результатов лабораторных исследований.
Министр здравоохранения штата Тамаулипас Глория Молина сообщила ранним утром в четверг, что анализы проб другого возможного носителя коронавируса в Мексике, профессора политехнического института китайского происхождения, дали отрицательный результат.
Ранее в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. По последним данным, умерли 18 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыКитайМексикаВ мире
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