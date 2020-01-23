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Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
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РИА Новости

Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов

19:59 23.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Конституционный комитет Совфеда подключится к работе по подготовке поправок о запрете дипломатам иметь второе гражданство, сообщил журналистам в четверг глава комитета Андрей Клишас.
"Мы поддерживаем предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о включении дипломатов в список лиц, которые не могут иметь второе гражданство или вид на жительство другого государства", - заявил сенатор.
По словам Клишаса, данное предложение согласуется с общей концепцией положений послания президента в части расширения списка должностей, которые не могут занимать лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства.
"Мы совместно с коллегами из комитета Совета Федерации по международным делам подготовим соответствующие поправки в законодательство", - заключил сенатор.
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Андрей КлишасВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
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