Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Конституционный комитет Совфеда подключится к работе по подготовке поправок о запрете дипломатам иметь второе гражданство, сообщил журналистам в четверг глава комитета Андрей Клишас.
"Мы поддерживаем предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о включении дипломатов в список лиц, которые не могут иметь второе гражданство или вид на жительство другого государства", - заявил сенатор.
По словам Клишаса, данное предложение согласуется с общей концепцией положений послания президента в части расширения списка должностей, которые не могут занимать лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства.
"Мы совместно с коллегами из комитета Совета Федерации по международным делам подготовим соответствующие поправки в законодательство", - заключил сенатор.