В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани

"Слова этого сотрудника госдепартамента США являются официальным подтверждением и разглашением целенаправленного государственного терроризма США", - ситает Мусави. Заявление опубликовано в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что таким образом США подтверждают, что их государство и вооруженные силы совершили террористические акты и будут продолжать действовать таким образом в будущем. Мусави назвал подход США признаком их слабости, растерянности и отчаяния и призвал международное сообщество осудить действия этого государства.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что нового командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Эсмаила Каани ждет судьба его предшественника генерала Касема Сулеймани, если он будет убивать американцев.