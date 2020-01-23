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В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
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РИА Новости

В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани

19:52 23.01.2020
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© AP Photo / Tasnim News Agency/Mohammad Ali MarizadЭсмаил Каани
Эсмаил Каани
© AP Photo / Tasnim News Agency/Mohammad Ali Marizad
Эсмаил Каани. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в ответ на угрозу спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука новому командующему спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эсмаилу Каани заявил, что эти слова являются подтверждением целенаправленного государственного терроризма США.
"Слова этого сотрудника госдепартамента США являются официальным подтверждением и разглашением целенаправленного государственного терроризма США", - ситает Мусави. Заявление опубликовано в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
17:30Конфликт США и Ирана
В МИД осудили угрозы спецпредставителя США в адрес преемника Сулеймани
Он добавил, что таким образом США подтверждают, что их государство и вооруженные силы совершили террористические акты и будут продолжать действовать таким образом в будущем. Мусави назвал подход США признаком их слабости, растерянности и отчаяния и призвал международное сообщество осудить действия этого государства.
Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что нового командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Эсмаила Каани ждет судьба его предшественника генерала Касема Сулеймани, если он будет убивать американцев.
США 3 января провели операцию по убийству Сулеймани в Ираке, в ответ Иран нанес удары по иракским базам, где размещены военные США. Администрация объяснила убийство Сулеймани тем, что тот готовил "неминуемые" атаки на посольства США. Президент Дональд Трамп заявлял, что речь идет о четырех конкретных посольствах в неназванных странах, хотя глава Пентагона Марк Эспер эти заявления президента не подтвердил.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиАббас МусавиМарк ЭсперКасем СулейманиДональд ТрампМинистерство обороны СШАМИД ИранаСШАВ мире
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