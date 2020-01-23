Вагоны с душем появятся в поезде между Москвой и Владивостоком

"В середине февраля 2020 года планируем начать обновление состава поездов 99/100 Москва-Владивосток. Все составы будут сформированы из двухсцепных вагонов. Сейчас утверждается дата торжественного отправления в рейс первого обновленного состава", - сообщил Иванов в четверг.

Первые вагоны купе и плацкарт с душем, выполненных в виде двухвагонного сцепа, были запущены в 2019 году в поезде №71/72 "Белогорье" сообщением Москва-Белгород. Герметичный переход между двумя вагонами сохраняет тепло, улучшает шумоизоляцию, а также обеспечивает безопасное перемещение между вагонами. Иванов сообщал, что двухвагонный сцеп не имеет хлопающих дверей между вагонами.

Построил такой подвижной состав для ФПК российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ). Новые вагоны купе и плацкарт имеют в туалетных комнатах душ, а в сервисных зонах холодильники и микроволновки, вендинговые автоматы с едой и напитками, аппараты для фильтрации, нагрева и охлаждения воды.

Купе оборудованы розетками, USB, откидными столиками и индивидуальными сейфами. В сложенном виде нижние полки представляют собой аккуратный диван с подголовниками, верхние полки - почти незаметны и выглядят как часть стены. В плацкарте все места оснащены розетками или разъемами USB. Стены в бежевых тонах, полки - лазоревого цвета. У каждой полки - индивидуальное освещение. Столик между нижними полками откидывается вверх, что создает дополнительное пространство.