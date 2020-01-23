Вагоны с душем появятся в поезде между Москвой и Владивостоком

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) в середине февраля 2020 года планирует запустить вагоны плацкарт и купе с душем между Москвой и Владивостоком, сообщил на встрече с журналистами генеральный директор компании Петр Иванов.
"В середине февраля 2020 года планируем начать обновление состава поездов 99/100 Москва-Владивосток. Все составы будут сформированы из двухсцепных вагонов. Сейчас утверждается дата торжественного отправления в рейс первого обновленного состава", - сообщил Иванов в четверг.
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Первые вагоны купе и плацкарт с душем, выполненных в виде двухвагонного сцепа, были запущены в 2019 году в поезде №71/72 "Белогорье" сообщением Москва-Белгород. Герметичный переход между двумя вагонами сохраняет тепло, улучшает шумоизоляцию, а также обеспечивает безопасное перемещение между вагонами. Иванов сообщал, что двухвагонный сцеп не имеет хлопающих дверей между вагонами.
Построил такой подвижной состав для ФПК российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ). Новые вагоны купе и плацкарт имеют в туалетных комнатах душ, а в сервисных зонах холодильники и микроволновки, вендинговые автоматы с едой и напитками, аппараты для фильтрации, нагрева и охлаждения воды.
Купе оборудованы розетками, USB, откидными столиками и индивидуальными сейфами. В сложенном виде нижние полки представляют собой аккуратный диван с подголовниками, верхние полки - почти незаметны и выглядят как часть стены. В плацкарте все места оснащены розетками или разъемами USB. Стены в бежевых тонах, полки - лазоревого цвета. У каждой полки - индивидуальное освещение. Столик между нижними полками откидывается вверх, что создает дополнительное пространство.
В туалетных комнатах размещены сенсорные краны для бесконтактной подачи воды и мыла, а также электросушилки для рук. Кроме того, в одной из комнат установили пеленальный столик для пассажиров с маленькими детьми.
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