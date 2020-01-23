Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок

"В Санкт-Петербурге нет дефицита масок и противовирусных препаратов. По данным мониторинга 640 аптек (что составляет четверть от всех аптек в городе), в наличии имеется более 360 тысяч масок. На центральной фармацевтической базе Санкт-Петербурге имеется запас не менее 150 тысяч масок", - сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета здравоохранения Петербурга.