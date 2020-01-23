Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. В комитете здравоохранения Петербурга не подтвердили информацию о дефиците медицинских масок в аптеках из-за резкого спроса.
"В Санкт-Петербурге нет дефицита масок и противовирусных препаратов. По данным мониторинга 640 аптек (что составляет четверть от всех аптек в городе), в наличии имеется более 360 тысяч масок. На центральной фармацевтической базе Санкт-Петербурге имеется запас не менее 150 тысяч масок", - сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета здравоохранения Петербурга.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые аптеки города испытывают дефицит запасов медицинских масок из-за повышенного спроса на них после сообщений о госпитализации нескольких людей в городе с подозрением на коронавирус.
Сообщалось, что в больнице в Петербурге остаются три человека с подозрением на коронавирус. Их предварительный диагноз - ОРВИ. В числе пациентов - гражданин Китая, приехавший из Пекина неделю назад, а также россиянин, который прибыл из Шанхая с повышенной температурой в среду и сам обратился к медикам, а третья пациентка, гражданка КНР, была доставлена в больницу 23 января из отеля с жалобами на повышенную температуру.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.