В России появится новая концепция питания в поездах

Ранее о планах подготовки новой концепции питания пассажиров в поездах дальнего следования сообщал генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Иванов отметил, что вопрос о необходимости реформирования в системе питания пассажиров стоит перед ФПК достаточно давно. В 2019 году компания и РЖД запланировали вывести питание в поездах на качественно новый уровень.

"В конце 2019 года ОАО "РЖД" был опубликован открытый конкурс по выбору компании, которая будет разрабатывать новую концепцию организации питания в поездах дальнего следования. В 2020 году планируется начать работу по выработке наиболее эффективного решения… С 2021 года концепцию запланировано постепенно внедрять в поездах дальнего следования АО "ФПК", - сообщил Иванов в четверг.

Он отметил, что перед компанией стоят задачи повышения качества обслуживания пассажиров в вагонах-ресторанах при условии соблюдения всех санитарных норм и правил общепита. Кроме того, необходимо обеспечить достаточное количество вагонов-ресторанов для фирменных, двухэтажных и международных поездов, а также поездов для перевозок организованных групп детей, особенно в пиковые периоды.

Гендиректор ФПК напомнил, что в 2019 году для оптимизации парка вагонов-ресторанов разработаны критерии их включения в поезда. "Согласно данным критериям, вагоны-рестораны будут курсировать в фирменных, международных, двухэтажных поездах, а также в поездах, где массово проезжают организованные группы детей", - добавил он.