Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T19:30+0300
https://ria.ru/20200123/1563799060.html
В России появится новая концепция питания в поездах
https://cdn24.img.ria.ru/images/155712/37/1557123748_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_52b7a74e452066363f799b2627de699f.jpg
РИА Новости

В России появится новая концепция питания в поездах

19:30 23.01.2020
1684
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВагон-ресторан в поезде
Вагон-ресторан в поезде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Вагон-ресторан в поезде. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) с 2021 года планирует внедрять новую концепцию питания пассажиров в поездах, сообщил на встрече с журналистами генеральный директор компании Петр Иванов.
Ранее о планах подготовки новой концепции питания пассажиров в поездах дальнего следования сообщал генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Иванов отметил, что вопрос о необходимости реформирования в системе питания пассажиров стоит перед ФПК достаточно давно. В 2019 году компания и РЖД запланировали вывести питание в поездах на качественно новый уровень.
В вагоне-ресторане поезда
24 ноября 2019, 13:09Туризм
Туристы объяснили, почему в поездах редко посещают вагоны-рестораны
"В конце 2019 года ОАО "РЖД" был опубликован открытый конкурс по выбору компании, которая будет разрабатывать новую концепцию организации питания в поездах дальнего следования. В 2020 году планируется начать работу по выработке наиболее эффективного решения… С 2021 года концепцию запланировано постепенно внедрять в поездах дальнего следования АО "ФПК", - сообщил Иванов в четверг.
Он отметил, что перед компанией стоят задачи повышения качества обслуживания пассажиров в вагонах-ресторанах при условии соблюдения всех санитарных норм и правил общепита. Кроме того, необходимо обеспечить достаточное количество вагонов-ресторанов для фирменных, двухэтажных и международных поездов, а также поездов для перевозок организованных групп детей, особенно в пиковые периоды.
Гендиректор ФПК напомнил, что в 2019 году для оптимизации парка вагонов-ресторанов разработаны критерии их включения в поезда. "Согласно данным критериям, вагоны-рестораны будут курсировать в фирменных, международных, двухэтажных поездах, а также в поездах, где массово проезжают организованные группы детей", - добавил он.
Иванов в июне 2019 года говорил в интервью РИА Новости, что вагоны-рестораны могут исчезнуть в некоторых поездах дальнего следования, где они не востребованы, но обязательно останутся в составах, где возят многочисленные организованные группы детей.
Мужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе
14 ноября 2019, 16:19
В каждом поезде в Крым будет вагон-ресторан
642101
Обсудить 0
Петр ИвановФедеральная пассажирская компанияРЖДРоссияОбщество
Рекомендуем
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме
Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Президент РФ Владимир Путин и президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи в Иерусалиме
Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
Пассажиры перед отправкой поезда Москва - Адлер
Время в пути между Москвой и Адлером могут сократить до 16 часов
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка
Житель села Подстепки в Самарской области Иван Спичкин, спасший человека из реки Сена во Франции
В Париже россиянина наградили за спасение тонувшего в Сене человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:56Меркель встретилась с лидерами Ирака и Афганистана в Давосе
20:53У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг
20:50В Белом доме заявили, что предприняли меры из-за нового коронавируса
20:48В Италии распродают дома за один евро
20:45СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
Лента новостейМолния