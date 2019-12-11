РЖД готовят новую концепцию питания в поездах

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. РЖД готовят новую концепцию по питанию пассажиров в поездах дальнего следования и думают о замене вагонов-ресторанов, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров

Вагоны-рестораны принадлежат Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании). При этом сама компания не кормит в них пассажиров. Вагоны-рестораны сдаются в аренду другим компаниям. Эти сторонние компании и занимаются обслуживанием пассажиров, которые пришли поесть.

"Наверное, пришла пора по замене вагонов-ресторанов на новый тип. Мы это уже переодически где-то обсуждали. Но, я думаю, что здесь выиграли бы все", - сообщил, выступая на итоговом правлении РЖД руководитель управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Юрий Каськов.

Он пояснил, что этим можно достигнуть положительных результатов в качестве предоставляемых услуг, внедрения новых и инновационных форм приготовления блюд с уменьшением риска. "Были бы неоспоримые имиджевые составляющие для компании", - добавил он.

"По замене вагонов-ресторанов мы с вами говорили, но коллеги мне обещали в ближайшее время подготовить сам подход, поскольку меняются времена. Сейчас нужно понимать, что означает ресторан, для чего и какая цель? Мы хотим достигнуть просто питания или какие-то другие элементы? Коллеги должны в кратчайшее время подготовить такую концепцию, и мы будем двигаться", - ответил на это Белозеров.