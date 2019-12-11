РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T16:04+0300
https://ria.ru/20191211/1562276030.html
РЖД готовят новую концепцию питания в поездах
https://cdn24.img.ria.ru/images/155712/37/1557123748_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_52b7a74e452066363f799b2627de699f.jpg
РИА Новости

РЖД готовят новую концепцию питания в поездах

16:00 11.12.2019 (обновлено: 16:04 11.12.2019)
5480
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВагон-ресторан поезда Москва-Владивосток
Вагон-ресторан поезда Москва-Владивосток
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. РЖД готовят новую концепцию по питанию пассажиров в поездах дальнего следования и думают о замене вагонов-ресторанов, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров.
Вагоны-рестораны принадлежат Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании). При этом сама компания не кормит в них пассажиров. Вагоны-рестораны сдаются в аренду другим компаниям. Эти сторонние компании и занимаются обслуживанием пассажиров, которые пришли поесть.
В вагоне-ресторане поезда
24 ноября, 13:09Туризм
Туристы объяснили, почему в поездах редко посещают вагоны-рестораны
"Наверное, пришла пора по замене вагонов-ресторанов на новый тип. Мы это уже переодически где-то обсуждали. Но, я думаю, что здесь выиграли бы все", - сообщил, выступая на итоговом правлении РЖД руководитель управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Юрий Каськов.
Он пояснил, что этим можно достигнуть положительных результатов в качестве предоставляемых услуг, внедрения новых и инновационных форм приготовления блюд с уменьшением риска. "Были бы неоспоримые имиджевые составляющие для компании", - добавил он.
Обновленный поезд №71/72 Белогорье
27 ноября, 23:09Туризм
Поезд с плацкартом и купе с душем отправился в первый рейс
"По замене вагонов-ресторанов мы с вами говорили, но коллеги мне обещали в ближайшее время подготовить сам подход, поскольку меняются времена. Сейчас нужно понимать, что означает ресторан, для чего и какая цель? Мы хотим достигнуть просто питания или какие-то другие элементы? Коллеги должны в кратчайшее время подготовить такую концепцию, и мы будем двигаться", - ответил на это Белозеров.
Гендиректор ФПК Петр Иванов летом текущего года говорил в интервью РИА Новости, что вагоны-рестораны могут исчезнуть в некоторых поездах дальнего следования, где они не востребованы, но обязательно останутся в составах, где возят детей.
Мужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе
14 ноября, 16:19
В каждом поезде в Крым будет вагон-ресторан
1331005
Обсудить 0
Олег БелозеровРоспотребнадзорФедеральная пассажирская компанияРЖДРоссияОбщество
Рекомендуем
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
Мобильные операторы решили создать СП по расчистке частот для 5G
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Схемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг
Кадр из мультфильма Холодное сердце
Саундтрек "Холодного сердца 2" возглавил чарт Billboard 200
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Анна Егорова
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Отказ от алкоголя
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Нефтеперерабатывающий завод ORLEN
Orlen предъявил претензии российским нефтяникам за загрязненную нефть
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев назвал продукцию, которую удалось импортозаместить
Кадры задержания сторонника Правого сектора*, планировавшего теракт в Мурманске
Сторонник "Правого сектора"* планировал совершить теракт в Мурманске
Сборка головной части РКН Союз-2.1б с КА Метеор-М на космодроме Восточный.
Эксперты РАН составили рейтинг инвестпроектов Дальнего Востока
Авиабилеты и паспорта
СМИ сообщили о подорожании авиабилетов в 2020 году
Смартфон
Мобильная связь в 2020 году может подорожать на 18%, считают аналитики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
07:03Туристов из США и ЕС пригласили провести новогодние праздники в Крыму
06:54В Приморье 266 автомобилей пострадали в авариях в снежный циклон
Лента новостейМолния