Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. На открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда президент Израиля Реувен Ривлин говорил о бывшей соседке Владимира Путина, о которой российский лидер уже рассказывал ранее, объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Ривлин рассказал, что видел в Ленинграде дом, в котором родился Путин. Также, как отмечает РБК, президент Израиля упомянул некую еврейскую бабушку, которая жила там же.
Песков объяснил, что в прошлом году Путин уже делился этой историей.
"Президент рассказывал, что лифта не было, и он иногда ее на руках носил вверх", — цитирует его РБК.
Путин прибыл в Израиль для участия в форуме памяти холокоста, где также выступил на церемонии открытия памятника героям Ленинградской блокады.
Мемориал расположен в центре Иерусалима. Высота стелы составляет почти девять метров, она станет одним из крупнейших памятников, установленных в Израиле. По словам авторов, общая стоимость проекта превышает два миллиона долларов. Деньги на строительство мемориала были собраны спонсорами и представителями еврейских организаций со всего мира. Значительная часть средств была переведена из России.