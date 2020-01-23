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Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
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РИА Новости

Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке

19:20 23.01.2020 (обновлено: 20:02 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи в Иерусалиме
Президент РФ Владимир Путин и президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи в Иерусалиме
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. На открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда президент Израиля Реувен Ривлин говорил о бывшей соседке Владимира Путина, о которой российский лидер уже рассказывал ранее, объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Ривлин рассказал, что видел в Ленинграде дом, в котором родился Путин. Также, как отмечает РБК, президент Израиля упомянул некую еврейскую бабушку, которая жила там же.
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Песков объяснил, что в прошлом году Путин уже делился этой историей.
"Президент рассказывал, что лифта не было, и он иногда ее на руках носил вверх", — цитирует его РБК.
Путин прибыл в Израиль для участия в форуме памяти холокоста, где также выступил на церемонии открытия памятника героям Ленинградской блокады.
Мемориал расположен в центре Иерусалима. Высота стелы составляет почти девять метров, она станет одним из крупнейших памятников, установленных в Израиле. По словам авторов, общая стоимость проекта превышает два миллиона долларов. Деньги на строительство мемориала были собраны спонсорами и представителями еврейских организаций со всего мира. Значительная часть средств была переведена из России.
Президент РФ Владимир Путин
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Реувен РивлинВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинМоскваИерусалимРоссияИзраильВ мире
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