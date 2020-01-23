Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке

Песков объяснил, что в прошлом году Путин уже делился этой историей.

Мемориал расположен в центре Иерусалима. Высота стелы составляет почти девять метров, она станет одним из крупнейших памятников, установленных в Израиле. По словам авторов, общая стоимость проекта превышает два миллиона долларов. Деньги на строительство мемориала были собраны спонсорами и представителями еврейских организаций со всего мира. Значительная часть средств была переведена из России.