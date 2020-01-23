Путин прибыл с визитом в Палестину

Изначально визит российского лидера в Израиль и Палестину должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было решено сократить его до одного дня.

Ранее в этот же день Путин прилетел в Израиль, где встретился с президентом и премьер-министром Реувеном Ривлином и Биньямином Нетаньяху, выступил первым в качестве главного иностранного гостя на форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", принял участие в передаче ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера, а также вместе с израильским премьером и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III встретился с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар.

Как ожидается, в Палестине Путин и Аббас обсудят как различные двусторонние вопросы, так и ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования.