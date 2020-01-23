Путин прибыл с визитом в Палестину

ВИФЛЕЕМ, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Палестину, где проведет переговоры со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом.
Изначально визит российского лидера в Израиль и Палестину должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было решено сократить его до одного дня.
Ранее в этот же день Путин прилетел в Израиль, где встретился с президентом и премьер-министром Реувеном Ривлином и Биньямином Нетаньяху, выступил первым в качестве главного иностранного гостя на форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", принял участие в передаче ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера, а также вместе с израильским премьером и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III встретился с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар.
Как ожидается, в Палестине Путин и Аббас обсудят как различные двусторонние вопросы, так и ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования.
Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, график президента в Израиле будет очень насыщенным, потому если какие-либо встречи с лидерами других стран и будут, то только короткими и на ногах. Из министров сопровождает Путина только глава МИД Сергей Лавров, также в Израиль приехали представители других министерств, но не на уровне глав ведомств.