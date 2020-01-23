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Путин прибыл с визитом в Палестину
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РИА Новости

Путин прибыл с визитом в Палестину

19:12 23.01.2020
586
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ВИФЛЕЕМ, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Палестину, где проведет переговоры со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом.
Изначально визит российского лидера в Израиль и Палестину должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было решено сократить его до одного дня.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
03:53
Межгосударственные отношения России и Палестины
Ранее в этот же день Путин прилетел в Израиль, где встретился с президентом и премьер-министром Реувеном Ривлином и Биньямином Нетаньяху, выступил первым в качестве главного иностранного гостя на форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", принял участие в передаче ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера, а также вместе с израильским премьером и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III встретился с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар.
Как ожидается, в Палестине Путин и Аббас обсудят как различные двусторонние вопросы, так и ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования.
Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, график президента в Израиле будет очень насыщенным, потому если какие-либо встречи с лидерами других стран и будут, то только короткими и на ногах. Из министров сопровождает Путина только глава МИД Сергей Лавров, также в Израиль приехали представители других министерств, но не на уровне глав ведомств.
Президент РФ Владимир Путин и президент государства Палестина Махмуд Аббас
Вчера, 16:34
Путин и Аббас обсудят двустороннее сотрудничество
2110003
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ВифлеемЮрий УшаковСергей ЛавровМахмуд АббасВладимир ПутинПалестинаВ мире
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