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Минфин Китая выделил миллиард юаней на борьбу с коронавирусом
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РИА Новости

Минфин Китая выделил миллиард юаней на борьбу с коронавирусом

19:03 23.01.2020
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© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
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ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Министерство финансов КНР в четверг выделило провинции Хубэй на борьбу с коронавирусом нового типа 1 миллиард юаней (около 145 миллионов долларов), говорится в заявлении на сайте ведомства.

"В последнее время в городе Ухань и других местах в провинции Хубэй произошла вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса… положение в области профилактики и контроля за распространением заболевания остается серьезной", - указали в ведомстве.

Отмечается, что "для последовательного выполнения важных указаний председателя КНР Си Цзиньпина в отношении ситуации с распространением заболевания, в качестве поддержки борьбы с коронавирусом и в соответствии с планом Госсовета КНР, министерство финансов 23 января срочно выделило провинции Хубэй средства в размере 1 миллиарда юаней (около 145 миллионов долларов) для помощи в реализации мер по профилактике и контролю за распространением заболевания".
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Распространение нового коронавирусаМинистерство финансов КитаякоронавирусыСи ЦзиньпинКитайУханьВ мире
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