В Давосе посоветовали воздержаться от рукопожатий из-за коронавируса

"Что касается роли отдельных людей, то тут каждый играет свою роль. Существуют меры, которые каждый может предпринять, чтобы защитить себя. Они очень простые, но если каждый будет их принимать, то риск значительно сократится. Речь идет о том, чтобы, в том числе, прикрываться, когда чихаете, мыть руки, быть очень аккуратными и воздержаться от рукопожатий. Это может показаться смешным, но подобные меры действительно снижают уровень распространения заболевания", - сказал он.