Патриарх Кирилл напомнил о происходящем в мире геноциде христиан

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам V Всемирного форума памяти Холокоста в Израиле, в котором сравнил геноцид евреев во время Второй мировой войны с сегодняшними гонениями на христиан в мире.
"Международное сообщество, увы, допустило в XXI веке гонения на христиан, чьи права, в том числе право на жизнь, попираются во многих регионах планеты: на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Вспоминая о геноциде евреев, невозможно обойти вниманием сегодняшний геноцид христиан", - говорится в обращении патриарха, которое публикует в четверг сайт Русской православной церкви.
Говоря о Холокосте, предстоятель РПЦ отметил, что "память об этом страшном событии XX века важна и сегодня".
"К большому сожалению, мы становимся свидетелями возрождения радикальных идеологий не только на уровне отдельных террористических группировок, но и в масштабе целых государств. Проблема присвоения себе исключительных прав теми или иными политическими или религиозными деятелями в наши дни стоит очень остро. На этом фоне все чаще возникают новые прецеденты антисемитизма, христианофобии, проявления ненависти к другим религиозным традициям", - говорится в обращении.
Патриарх выразил надежду, что из страшных страниц мировой истории человечество извлечет уроки, чтобы "никто и никогда впредь не допускал гибели невинных людей и попрания достоинства личности".
"В эти памятные дни разделяю вместе с еврейским народом его скорбь", - заключил предстоятель.