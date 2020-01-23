Патриарх Кирилл напомнил о происходящем в мире геноциде христиан

"К большому сожалению, мы становимся свидетелями возрождения радикальных идеологий не только на уровне отдельных террористических группировок, но и в масштабе целых государств. Проблема присвоения себе исключительных прав теми или иными политическими или религиозными деятелями в наши дни стоит очень остро. На этом фоне все чаще возникают новые прецеденты антисемитизма, христианофобии, проявления ненависти к другим религиозным традициям", - говорится в обращении.