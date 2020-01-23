Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T18:45+0300
https://ria.ru/20200123/1563797352.html
Рабочая группа обсудит возможность пересмотра преамбулы Конституции
https://cdn25.img.ria.ru/images/156353/79/1563537969_0:286:2966:1954_1036x0_80_0_0_d619c8487b8f4d0b7263e8d3b5a7d03b.jpg
РИА Новости

Рабочая группа обсудит возможность пересмотра преамбулы Конституции

18:45 23.01.2020
211
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Рабочая группа по изменению конституции отдельно обсудит возможность пересмотреть преамбулу основного закона страны, заявил сопредседатель группы, глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
"Для нас сюрпризом в каком-то смысле было то, что несколько членов рабочей группы говорили о том, не пересмотреть ли нам преамбулу конституции. Мы это отдельно тоже обсудим", - сказал Клишас журналистам в четверг после очередного заседания рабочей группы.
Павел Крашенинников
17:50
Крашенинников рассказал о процессе внесения поправок в Конституцию
Другой сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева назвала вопрос об изменении преамбулы конституции "очень интересным" и напомнила, что он уже обсуждался в связи с юбилеем основного закона. Сейчас этот вопрос обрел "вполне конкретные смыслы".
"Мне кажется совершенно справедливым... когда говорят о фальсификации истории, то нужно превратить противодействие этой фальсификации, нашей исторической памяти сохранение в конституционную ценность. И есть прекрасное место - это преамбула российской конституции", - сказала Хабриева.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
16:23
ЦИК выступил против электронного голосования по изменению Конституции
1101002
Обсудить 0
Андрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФРоссияВ мире
Рекомендуем
Талия Хабриева
Следующее заседание рабочей группы по Конституции пройдет 27 января
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон поддержал идею Путина о встрече пяти постоянных членов СБ ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эксперт назвал идею Путина о встрече "пятерки" СБ ООН своевременной
Рождество Христово. Патриаршая литургия в Храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл напомнил о происходящем в мире геноциде христиан
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Адвокат: Винника увезли из больницы в неизвестном направлении
Паспорт гражданина США, выданный новорожденному ребенку
В США введут новые меры по ужесточению выдачи виз 24 января
Президент РФ Владимир Путин и президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи в Иерусалиме
Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Пушков объяснил сокращение населения Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков прокомментировал идею Путина о встрече лидеров пяти держав
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
ЦИК выступил против электронного голосования по изменению Конституции
Военнослужащие польской армии у памятника воинам Советской Армии в Варшаве
Эксперт рассказал, как бороться с фальсификацией истории
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Толстой рассказал о влиянии поправки в конституцию на отношения с ЕСПЧ
Вице-президент США Майк Пенс
Пенс призвал объединиться против Ирана
Андрей Клишас
Группа по Конституции еще обсуждает сроки голосования по поправкам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:56Меркель встретилась с лидерами Ирака и Афганистана в Давосе
20:53У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг
20:50В Белом доме заявили, что предприняли меры из-за нового коронавируса
20:48В Италии распродают дома за один евро
20:45СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
Лента новостейМолния