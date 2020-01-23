Рабочая группа обсудит возможность пересмотра преамбулы Конституции

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Рабочая группа по изменению конституции отдельно обсудит возможность пересмотреть преамбулу основного закона страны, заявил сопредседатель группы, глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
"Для нас сюрпризом в каком-то смысле было то, что несколько членов рабочей группы говорили о том, не пересмотреть ли нам преамбулу конституции. Мы это отдельно тоже обсудим", - сказал Клишас журналистам в четверг после очередного заседания рабочей группы.
Другой сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева назвала вопрос об изменении преамбулы конституции "очень интересным" и напомнила, что он уже обсуждался в связи с юбилеем основного закона. Сейчас этот вопрос обрел "вполне конкретные смыслы".
"Мне кажется совершенно справедливым... когда говорят о фальсификации истории, то нужно превратить противодействие этой фальсификации, нашей исторической памяти сохранение в конституционную ценность. И есть прекрасное место - это преамбула российской конституции", - сказала Хабриева.