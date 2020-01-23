Рабочая группа обсудит возможность пересмотра преамбулы Конституции

Другой сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева назвала вопрос об изменении преамбулы конституции "очень интересным" и напомнила, что он уже обсуждался в связи с юбилеем основного закона. Сейчас этот вопрос обрел "вполне конкретные смыслы".