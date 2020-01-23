Меркель анонсировала темы саммита ЕС-Китай в Лейпциге

БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что на саммите Евросоюз-Китай, который пройдет в сентябре в немецком Лейпциге, будут обсуждаться соглашение о защите инвестиций, защита окружающей среды и отношения со странами Африки.
Выступая на Давосском экономическом форуме, Меркель отметила, что сегодня у ЕС нет единой политики по отношению Китаю, хотя все ведут переговоры с Пекином и развивают торговлю. Исправить эту ситуацию может саммит ЕС-Китай.
"Мы хотим в сентябре впервые провести саммит ЕС-Китай со всеми 27 странами-членами. Это пройдет в Лейпциге в Германии", - заявила канцлер.
По ее словам, центральными пунктами будут три темы. Во-первых, соглашение о защите инвестиций. "Мы работаем с 2013 года над соглашением о защите инвестиций. Я могу только надеяться, что нам удастся завершить работу к концу 2020 года. Однако гарантий, что нам это удастся, нет", - заявила Меркель.
Второй темой станет защита окружающей среды. По словам Меркель, это огромный шанс для Европы, потому что Китай вводит систему торговли эмиссионными квотами, которую, считает канцлер, можно соединить с европейской. Наконец, третьей темой должны стать отношения ЕС и Китая с третьими странами, в первую очередь, со странами Африки.