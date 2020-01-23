Меркель анонсировала темы саммита ЕС-Китай в Лейпциге

"Мы хотим в сентябре впервые провести саммит ЕС-Китай со всеми 27 странами-членами. Это пройдет в Лейпциге в Германии", - заявила канцлер.

По ее словам, центральными пунктами будут три темы. Во-первых, соглашение о защите инвестиций. "Мы работаем с 2013 года над соглашением о защите инвестиций. Я могу только надеяться, что нам удастся завершить работу к концу 2020 года. Однако гарантий, что нам это удастся, нет", - заявила Меркель.