На прошлой неделе в дипмиссии возмутились тем, что тризуб оказался в пособии, и потребовали исправить документ.
В британской полиции подтвердили исправление.
"К сожалению, крайне правые группировки практикуют незаконное присвоение национальных символов как части своей идентичности, поэтому некоторые национальные флаги и символы появляются в нашем документе", — отмечается в заявлении.
При этом в полиции подчеркнули, что "Руководство..." не следует считать списком экстремистских и террористических групп. Его цель — помочь сотрудникам полиции отличить законные организации от преступных.
13 января, 15:41Акценты"Бандерштадт" за счет бюджета: Украина бежит по скользкой дорожкеПока многие страны мира готовятся к празднованию 75-летия завершения для одних Второй мировой, а для других Великой Отечественной войны, на Украине продолжается националистическая вакханалия. Причем за счет государственных средств.