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Украинский герб удалили из британского пособия по экстремизму
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РИА Новости

Украинский герб удалили из британского пособия по экстремизму

18:30 23.01.2020 (обновлено: 20:11 23.01.2020)
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© AP Photo / Emilio MorenattiЖенщина проходит мимо огромного украинского флага в центре Киева
Женщина проходит мимо огромного украинского флага в центре Киева
© AP Photo / Emilio Morenatti
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Посольство Украины в Лондоне сообщило, что изображение украинского герба убрали из "Руководства по противодействию экстремизму".
На прошлой неделе в дипмиссии возмутились тем, что тризуб оказался в пособии, и потребовали исправить документ.
Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
6 января, 16:15
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В британской полиции подтвердили исправление.
"К сожалению, крайне правые группировки практикуют незаконное присвоение национальных символов как части своей идентичности, поэтому некоторые национальные флаги и символы появляются в нашем документе", — отмечается в заявлении.
При этом в полиции подчеркнули, что "Руководство..." не следует считать списком экстремистских и террористических групп. Его цель — помочь сотрудникам полиции отличить законные организации от преступных.
Бандерштадт за счет бюджета: Украина бежит по скользкой дорожке
13 января, 15:41Акценты
"Бандерштадт" за счет бюджета: Украина бежит по скользкой дорожкеПока многие страны мира готовятся к празднованию 75-летия завершения для одних Второй мировой, а для других Великой Отечественной войны, на Украине продолжается националистическая вакханалия. Причем за счет государственных средств.
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