Украинский герб удалили из британского пособия по экстремизму

"Бандерштадт" за счет бюджета: Украина бежит по скользкой дорожке Пока многие страны мира готовятся к празднованию 75-летия завершения для одних Второй мировой, а для других Великой Отечественной войны, на Украине продолжается националистическая вакханалия. Причем за счет государственных средств.