Адвокаты израильтянки Иссахар не подавали кассационную жалобу

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Адвокаты осуждённой в РФ израильтянки Адвокаты осуждённой в РФ израильтянки Наамы Иссахар ещё не подали кассационную жалобу, сказал адвокат Вадим Клювгант.

Президент России Владимир Путин в четверг во время визита в Израиль встретился с матерью девушки и в ответ на переживания женщины заявил, что "всё будет хорошо".

"Нет ещё",- сказал Клювгант журналистам в четверг в ответ на соответствующий вопрос

Второй адвокат Иссахар Алексей Добрынин, в свою очередь, добавил, что они готовят жалобу.

В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.