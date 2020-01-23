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Адвокаты израильтянки Иссахар не подавали кассационную жалобу
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РИА Новости

Адвокаты израильтянки Иссахар не подавали кассационную жалобу

18:04 23.01.2020
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© Фото : аккаунт Naama Issachar в InstagramИзраильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Наама Иссахар
© Фото : аккаунт Naama Issachar в Instagram
Израильтянка Наама Иссахар. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Адвокаты осуждённой в РФ израильтянки Наамы Иссахар ещё не подали кассационную жалобу, сказал адвокат Вадим Клювгант.
Президент России Владимир Путин в четверг во время визита в Израиль встретился с матерью девушки и в ответ на переживания женщины заявил, что "всё будет хорошо".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой
15:16
Мать Иссахар лично попросила Путина вернуть ее дочь домой
"Нет ещё",- сказал Клювгант журналистам в четверг в ответ на соответствующий вопрос
Второй адвокат Иссахар Алексей Добрынин, в свою очередь, добавил, что они готовят жалобу.
В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
13:00
Москалькова: поездка к Иссахар не связана с возможным помилованием
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Наама ИссахарВладимир ПутинИзраильВ мире
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