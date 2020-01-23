Салех обсудил вывод иностранных войск из Ирака с генсеком НАТО

КАИР, 23 янв - РИА Новости. Президент Ирака Президент Ирака Бархам Салех обсудил вывод иностранного военного контингента из страны с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на встрече, прошедшей на полях экономического форума в Давосе в четверг, сообщается в полученном РИА Новости заявлении канцелярии иракского президента.

“Президент Салех... обсудил с генсеком НАТО решение иракского парламента о выводе иностранных войск из Ирака”, - говорится в заявлении. “Стороны подтвердили необходимость уважать суверенитет Ирака и его независимые решения, обсудили ситуацию в сфере безопасности и необходимость искоренения терроризма”, - сообщает канцелярия иракского президента.

В ходе встречи Столтенберг подтвердил, что миссия НАТО в Ираке продолжает выполнять свои обязательства по оказанию военной поддержки иракским вооруженным силам.

Парламент Ирака на внеочередном заседании 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками.

Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит санкции на Ирак в случае вывода американского контингента из страны. По сообщениям американской прессы, администрация Трампа готовит возможные сокращения военной помощи Багдаду на 250 миллионов долларов и рассматривает возможность сокращения другой экономической и военной помощи.