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МИД рассказал о переговорах с греческими властями по делу Винника
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РИА Новости

МИД рассказал о переговорах с греческими властями по делу Винника

17:39 23.01.2020 (обновлено: 18:32 23.01.2020)
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© AP Photo / Petros GiannakourisАлександр Винник
Александр Винник
© AP Photo / Petros Giannakouris
Александр Винник. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Афинах находится в тесном контакте с россиянином Александром Винником и его семьей, а также поддерживает связь с компетентными органами Греции, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Наше посольство в Афинах находится в плотном контакте с Александром Винником, его семьей и адвокатами. Поддерживается связь с компетентными органами Греции", - сказала Захарова, комментируя решение Высшего административного суда Греции отклонить жалобу адвокатов Винника на решение о его выдаче во Францию и США.
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"Рассчитываем, что правовое решение будет полностью учитывать законные интересы нашего соотечественника", - подытожила она.
Российский специалист по информтехнологиям Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добиваются также Франция и Россия.
Винник заявил, что не нарушал никаких законов Франции и США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений, и заявил о согласии быть выданным в Россию. Двадцатого декабря 2019 года стало известно, что министр юстиции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию.
Россиянин незаконно содержится в греческой тюрьме, поскольку конституция Греции запрещает держать человека в предварительном заключении более 18 месяцев. По словам адвокатов, возможность держать под стражей 30 месяцев предусматривал уголовно-процессуальный кодекс. Однако летом 2019 года это положение было приведено в соответствие с конституцией.
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Мария ЗахароваДело Александра ВинникаАлександр ВинникМИД РФГрецияРоссияВ мире
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