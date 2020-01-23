В Подмосковье врачи спасли мужчину с 28 ножевыми ранениями

"Бригадой скорой медицинской помощи в Бронницкую городскую больницу минздрава МО был доставлен 45-летний мужчина в крайне тяжелом состоянии. В результате конфликта на бытовой почве пострадавший получил множественные колото-резаные раны грудной клетки, живота, спины, поясничной области и верхних конечностей", - говорится в сообщении.

Пострадавшему сделали экстренную операцию, длившуюся почти восемь часов, в результате которой его жизнь удалось спасти. В настоящее время он находится в реанимационном отделении на самостоятельном дыхании. "Его состояние стабильно, результаты анализов постепенно приходят в норму, гемоглобин восстанавливается. В дальнейшем будет переведен в профильное отделение больницы, где продолжит курс необходимого лечения и реабилитации", - рассказали в пресс-службе.