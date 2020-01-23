В аэропортах в Абу-Даби начали проверять здоровье пассажиров из Китая

"В ответ на необходимость сдерживания коронавируса и принятия необходимых мер для защиты ОАЭ аэропорты Абу-Даби с четверга начали проверять состояние здоровья всех пассажиров, прибывающих из Китая. Эти меры предосторожности соответствуют директивам министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ и главного управления гражданской авиации. Безопасность пассажиров и сотрудников аэропорта - наш главный приоритет", - отметил собеседник агентства.