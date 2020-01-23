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В аэропортах в Абу-Даби начали проверять здоровье пассажиров из Китая
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РИА Новости

В аэропортах в Абу-Даби начали проверять здоровье пассажиров из Китая

17:11 23.01.2020 (обновлено: 17:12 23.01.2020)
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© REUTERS / Yiming WooПассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту
Пассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту
© REUTERS / Yiming Woo
Пассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту
ДОХА, 23 янв - РИА Новости. Аэропорты столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби вслед за крупнейшим в мире аэропортом Дубая в четверг начали проверку здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из Китая, во избежание распространения нового типа коронавируса, сообщил РИА Новости представитель аэропортов Абу-Даби.
"В ответ на необходимость сдерживания коронавируса и принятия необходимых мер для защиты ОАЭ аэропорты Абу-Даби с четверга начали проверять состояние здоровья всех пассажиров, прибывающих из Китая. Эти меры предосторожности соответствуют директивам министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ и главного управления гражданской авиации. Безопасность пассажиров и сотрудников аэропорта - наш главный приоритет", - отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По последним данным, умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в ряде стран. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Новости - ТуризмРаспространение нового коронавирусакоронавирусыАбу-Даби (город)В мире
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