В Череповце два человека пострадали от взрыва при попытке вскрыть сейф

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Два человека пострадали от взрыва пороха, оказавшегося в сейфе в квартире в Череповце, который они вскрывали "болгаркой", поскольку не было ключа, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МЧС РФ по Вологодской области.
"Два человека (собственник квартиры и приятель) отрезной машинкой типа "болгарка" вскрывали сейф, ключа от которого не было. Внутри сейфа оказался порох. В результате один человек госпитализирован с ожогами лица и рук, второй с небольшими ожогами рук отказался от госпитализации", - сказала собеседница агентства.
26 октября 2019, 13:06В Новокузнецке в квартире взорвался сейф
По ее словам, инцидент произошел в четверг днем в одной из квартир дома №156 на улице Гоголя в Череповце. Из-за взрыва пороха выбито окно балконной двери, других разрушений нет, отметила представитель областного спасательного ведомства.