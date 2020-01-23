В Череповце два человека пострадали от взрыва при попытке вскрыть сейф

"Два человека (собственник квартиры и приятель) отрезной машинкой типа "болгарка" вскрывали сейф, ключа от которого не было. Внутри сейфа оказался порох. В результате один человек госпитализирован с ожогами лица и рук, второй с небольшими ожогами рук отказался от госпитализации", - сказала собеседница агентства.