Спрос на облигации СУЭК на 30 млрд руб составил более 40 млрд рублей

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Спрос на биржевые облигации Спрос на биржевые облигации СУЭК составил более 40 миллиардов рублей, превысив первоначальный объем предложения более чем в два с половиной раза, говорится в сообщении БК "Регион", которая выступила одним из организаторов сделки.

Заявки на облигации компания собирала в среду. Первоначально компания планировала размещение в объеме не менее 15 миллиардов рублей, но в ходе сбора заявок инвесторов увеличила предложение до 30 миллиардов рублей.

"В ходе формирования книги было подано более 50 заявок от инвесторов общим объемом более 40 миллиардов рублей, превышающим первоначальный объем предложения более чем в два с половиной раза. Инвесторы были представлены государственными и частными банками, управляющими и страховыми компаниями, физическими лицами", - говорится в сообщении.

Изначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купонов в диапазоне 6,9-7% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 7,02-7,12% годовых. В ходе сбора заявок компания снизила ориентир до финального уровня 6,9% годовых.