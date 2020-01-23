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2020-01-23T17:02+0300
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Спрос на облигации СУЭК на 30 млрд руб составил более 40 млрд рублей
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РИА Новости

Спрос на облигации СУЭК на 30 млрд руб составил более 40 млрд рублей

17:02 23.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Спрос на биржевые облигации СУЭК составил более 40 миллиардов рублей, превысив первоначальный объем предложения более чем в два с половиной раза, говорится в сообщении БК "Регион", которая выступила одним из организаторов сделки.
Заявки на облигации компания собирала в среду. Первоначально компания планировала размещение в объеме не менее 15 миллиардов рублей, но в ходе сбора заявок инвесторов увеличила предложение до 30 миллиардов рублей.
"В ходе формирования книги было подано более 50 заявок от инвесторов общим объемом более 40 миллиардов рублей, превышающим первоначальный объем предложения более чем в два с половиной раза. Инвесторы были представлены государственными и частными банками, управляющими и страховыми компаниями, физическими лицами", - говорится в сообщении.
Изначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купонов в диапазоне 6,9-7% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 7,02-7,12% годовых. В ходе сбора заявок компания снизила ориентир до финального уровня 6,9% годовых.
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СУЭК предложила инвесторам десятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через пять лет. Техническая часть размещения планируется 29 января. Организаторами размещения выступили Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Московский кредитный банк", банк "ФК Открытие", БК "Регион", Россельхозбанк, "Сбербанк КИБ" и Совкомбанк.
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Источник: СУЭК разместит биржевые облигации в объеме 30 млрд рублей
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