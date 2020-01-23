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Израиль поблагодарил США за "непримиримую позицию" по Ирану
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РИА Новости

Израиль поблагодарил США за "непримиримую позицию" по Ирану

17:01 23.01.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство благодарно США за непримиримую позицию по Ирану, который, по его словам, угрожает стабильности в регионе и во всем мире.
"Еврейский народ извлёк уроки из Холокоста. Мы знаем, что всегда нужно серьезно воспринимать угрозы тех, кто хочет нас уничтожить. Мы знаем, что мы должны противостоять угрозе, когда она ещё мала. Но самое главное – мы должны ценить дружбу наших союзников, поддержку наших друзей, но мы также научились, что несмотря на поддержку друзей, мы должны защищать себя сами", - сказал Нетаньяху, выступая в ходе Пятого международного форума памяти жертв Холокоста.
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"Как вчера сказал президент (Франции Эммануэль) Макрон, антисионизм - это всего лишь позднейшая форма проявления антисемитизма", - добавил он.
"Израиль благодарит США, президента Трампа, вице-президента Пенса за непримиримую позицию по отношению к Ирану. К этому государству, которое угрожает миру и стабильности не только в регионе, но и во всём мире. Я призываю все государства присоединиться к этому усилию, присоединиться к противостоянию с Ираном", - сказал Нетаньяху.
Пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста, приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Освенцим, проводится в четверг 23 января в Иерусалиме, центральная часть мероприятий проходит в мемориальном центре памяти жертв Холокоста Яд Вашем.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
12 января, 14:38
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Всего в работе крупнейшего в истории Израиля форума принимают участие президенты, главы правительств, спикеры парламентов и монархи из более 40 стран. На форуме звучат выступления президента Израиля Реувена Ривлина, премьер-министра Биньямина Нетаньяху, президента РФ Владимира Путина, вице-президента США Майка Пенса, президента Франции Эммануэля Макрона, принца Чарльза и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также председателя общественного совета Яд Вашем раввина Исраэля Меира Лау и председателя правления Яд Вашем Авнера Шалева.
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Майк ПенсРеувен РивлинВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуСШАИзраильВ мире
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