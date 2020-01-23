Израиль поблагодарил США за "непримиримую позицию" по Ирану

"Еврейский народ извлёк уроки из Холокоста. Мы знаем, что всегда нужно серьезно воспринимать угрозы тех, кто хочет нас уничтожить. Мы знаем, что мы должны противостоять угрозе, когда она ещё мала. Но самое главное – мы должны ценить дружбу наших союзников, поддержку наших друзей, но мы также научились, что несмотря на поддержку друзей, мы должны защищать себя сами", - сказал Нетаньяху, выступая в ходе Пятого международного форума памяти жертв Холокоста.