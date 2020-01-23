"Т Плюс" вложит 1,5 млрд рублей в ремонт ТЭЦ в Оренбургской области

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Оренбургский филиал "Т Плюс" в 2020 году планирует вложить около 1,5 миллиарда рублей в ремонт и модернизацию Сакмарской, Каргалинской, Медногорской ТЭЦ и Орской ТЭЦ-1, говорится в сообщении Оренбургский филиал "Т Плюс" в 2020 году планирует вложить около 1,5 миллиарда рублей в ремонт и модернизацию Сакмарской, Каргалинской, Медногорской ТЭЦ и Орской ТЭЦ-1, говорится в сообщении "Т Плюс"

"В 2020 году на ремонт и модернизацию теплоэлектроцентралей Оренбургский филиал "Т Плюс" затратит порядка 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Всего в 2020 году на генерирующих объектах Оренбургского филиала "Т Плюс" проведут около 80 мероприятий по капитальному, среднему и текущему ремонту оборудования.

Теплоэнергетики уже приступили к реализации ремонтной программы. Работы будут осуществляться в течение всего года.