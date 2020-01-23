"Т Плюс" вложит 1,5 млрд рублей в ремонт ТЭЦ в Оренбургской области

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Оренбургский филиал "Т Плюс" в 2020 году планирует вложить около 1,5 миллиарда рублей в ремонт и модернизацию Сакмарской, Каргалинской, Медногорской ТЭЦ и Орской ТЭЦ-1, говорится в сообщении "Т Плюс".
"В 2020 году на ремонт и модернизацию теплоэлектроцентралей Оренбургский филиал "Т Плюс" затратит порядка 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Всего в 2020 году на генерирующих объектах Оренбургского филиала "Т Плюс" проведут около 80 мероприятий по капитальному, среднему и текущему ремонту оборудования.
Теплоэнергетики уже приступили к реализации ремонтной программы. Работы будут осуществляться в течение всего года.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 60 электростанций, среди которых 52 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% рынка теплоснабжения РФ.