МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен высоко оценил роль России по урегулированию ситуации в Сирии

"Насколько я вижу, у нас с вами общие вызовы по Сирии. Я рад сотрудничеству с российским правительством. Полагаю, что ваша команда сделала много, и без России было бы невозможно договориться", - сказал Педерсен на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве.

"В переговорном процессе при российском содействии, а также в рамках астанинского формата с другими государствами, я считаю, что для нас Россия является главным партнером", - подчеркнул спецпосланник.

Он также выразил надежду на помощь в будущем. "Вы упомянули вопрос терроризма, мы полностью согласны, разделяем вашу озабоченность не только по Идлибу и "ан-Нусре"*, но также и по остаткам ИГ*, которые все еще активны", - обратился к российскому министру Педерсен.

По его мнению, для того чтобы решить этот вопрос окончательно, необходима стабильность в Сирии.

"Для достижения стабильности нам необходим политический процесс, который мог бы начать искоренять существующие в обществе проблемы. Я полагаю, это то, что мы должны обсуждать вместе, чтобы добиться стабилизации в Сирии", - подчеркнул спецпосланик.