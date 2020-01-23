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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-23T16:50+0300
https://ria.ru/20200123/1563791008.html
Педерсен высоко оценил роль России по урегулированию ситуации в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/155308/78/1553087827_0:59:1124:691_1036x0_80_0_0_1de274250134aedc008e7092c66d3557.jpg
РИА Новости

Педерсен высоко оценил роль России по урегулированию ситуации в Сирии

16:50 23.01.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен высоко оценил роль России по урегулированию ситуации в Сирии.
"Насколько я вижу, у нас с вами общие вызовы по Сирии. Я рад сотрудничеству с российским правительством. Полагаю, что ваша команда сделала много, и без России было бы невозможно договориться", - сказал Педерсен на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
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Педерсен обеспокоен присутствием иностранных контингентов в Сирии
"В переговорном процессе при российском содействии, а также в рамках астанинского формата с другими государствами, я считаю, что для нас Россия является главным партнером", - подчеркнул спецпосланник.
Он также выразил надежду на помощь в будущем. "Вы упомянули вопрос терроризма, мы полностью согласны, разделяем вашу озабоченность не только по Идлибу и "ан-Нусре"*, но также и по остаткам ИГ*, которые все еще активны", - обратился к российскому министру Педерсен.
По его мнению, для того чтобы решить этот вопрос окончательно, необходима стабильность в Сирии.
"Для достижения стабильности нам необходим политический процесс, который мог бы начать искоренять существующие в обществе проблемы. Я полагаю, это то, что мы должны обсуждать вместе, чтобы добиться стабилизации в Сирии", - подчеркнул спецпосланик.
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