В КСИР рассказали о беспилотниках, участвовавших в убийстве Сулеймани

"Беспилотные летательные аппараты MQ-9 были в воздухе над этим районом, большая часть из них вылетела с военной базы в Кувейте. Вертолеты вылетели с баз на территории Ирака, в том числе Аль-Таджи и Эйн-аль-Асад", - заявил Хаджизаде, добавив, что всего в операцию были вовлечены четыре-пять военных баз.