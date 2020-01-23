В КСИР рассказали о беспилотниках, участвовавших в убийстве Сулеймани

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Летательные аппараты, находившиеся над Багдадом во время убийства иранского генерала Касема Сулеймани, вылетели с военных баз в Ираке и Кувейте, сообщает агентство Fars со ссылкой на командующего военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амира Али Хаджизаде.
"Беспилотные летательные аппараты MQ-9 были в воздухе над этим районом, большая часть из них вылетела с военной базы в Кувейте. Вертолеты вылетели с баз на территории Ирака, в том числе Аль-Таджи и Эйн-аль-Асад", - заявил Хаджизаде, добавив, что всего в операцию были вовлечены четыре-пять военных баз.
Он также сообщил, что Иран обладал данными об этих летательных аппаратах, но не знал, какова цель их вылета.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
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