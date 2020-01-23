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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-23T16:02+0300
https://ria.ru/20200123/1563788046.html
В КСИР рассказали о беспилотниках, участвовавших в убийстве Сулеймани
https://cdn22.img.ria.ru/images/156316/01/1563160195_0:79:2826:1668_1036x0_80_0_0_1243064b713eb5278245d304f42ef8bc.jpg
РИА Новости

В КСИР рассказали о беспилотниках, участвовавших в убийстве Сулеймани

16:02 23.01.2020
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© REUTERS / WANA News agencyЛюди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
© REUTERS / WANA News agency
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Летательные аппараты, находившиеся над Багдадом во время убийства иранского генерала Касема Сулеймани, вылетели с военных баз в Ираке и Кувейте, сообщает агентство Fars со ссылкой на командующего военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амира Али Хаджизаде.
"Беспилотные летательные аппараты MQ-9 были в воздухе над этим районом, большая часть из них вылетела с военной базы в Кувейте. Вертолеты вылетели с баз на территории Ирака, в том числе Аль-Таджи и Эйн-аль-Асад", - заявил Хаджизаде, добавив, что всего в операцию были вовлечены четыре-пять военных баз.
Он также сообщил, что Иран обладал данными об этих летательных аппаратах, но не знал, какова цель их вылета.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиКорпус стражей исламской революцииКувейтИракИранСШАВ мире
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