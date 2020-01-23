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В Швейцарии отчеканили самую маленькую золотую монету в мире
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РИА Новости

В Швейцарии отчеканили самую маленькую золотую монету в мире

15:37 23.01.2020 (обновлено: 15:43 23.01.2020)
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© Фото : SwissmintСамая маленькая золотая монета в мире с портретом Альберта Эйнштейна, выпущенная монетным двором Швейцарии
Самая маленькая золотая монета в мире с портретом Альберта Эйнштейна, выпущенная монетным двором Швейцарии
© Фото : Swissmint
Самая маленькая золотая монета в мире с портретом Альберта Эйнштейна, выпущенная монетным двором Швейцарии
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Монетный двор Швейцарии выпустил самую маленькую золотую монету в мире со знаменитым изображением Альберта Эйнштейна, показывающего язык, сообщается в пресс-релизе.
Вес изделия чуть больше 60 миллиграммов, а диаметр – почти три миллиметра. Номинал монеты составляет четверть швейцарского франка. Изображенного на лицевой стороне ученого невозможно разглядеть невооруженным глазом, поэтому был выпущен также специальный комплект, в который входит увеличительное стекло и осветительный прибор: они позволят разглядеть монету в мельчайших подробностях.
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице Swissmint в FacebookСамая маленькая золотая монета в мире с портретом Альберта Эйнштейна, выпущенная монетным двором Швейцарии
Самая маленькая золотая монета в мире с портретом Альберта Эйнштейна, выпущенная монетным двором Швейцарии
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице Swissmint в Facebook
Самая маленькая золотая монета в мире с портретом Альберта Эйнштейна, выпущенная монетным двором Швейцарии
Монетный двор отмечает, что на выпуск изделия их вдохновил сам Эйнштейн, который почти треть своей жизни провел в Швейцарии. Благодаря "целеустремленности, терпению и изобретательности", ученому удалось вывести формулу сохранения энергии и совершить тем самым научный прорыв. Этими же качествами старались руководствоваться и при создании монеты, говорится в сообщении.
Монета с изображением Эйнштейна была выпущена одновременно с еще двумя монетами, на одной запечатлен известный швейцарский теннисист Роджер Федерер, в данный момент принимающий участие в турнире Australia Open, а на второй – заяц.
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Альберт ЭйнштейнШвейцарияВ мире
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