В Швейцарии отчеканили самую маленькую золотую монету в мире

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Монетный двор Монетный двор Швейцарии выпустил самую маленькую золотую монету в мире со знаменитым изображением Альберта Эйнштейна , показывающего язык, сообщается в пресс-релизе.

Вес изделия чуть больше 60 миллиграммов, а диаметр – почти три миллиметра. Номинал монеты составляет четверть швейцарского франка. Изображенного на лицевой стороне ученого невозможно разглядеть невооруженным глазом, поэтому был выпущен также специальный комплект, в который входит увеличительное стекло и осветительный прибор: они позволят разглядеть монету в мельчайших подробностях.

© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице Swissmint в Facebook Самая маленькая золотая монета в мире с портретом Альберта Эйнштейна, выпущенная монетным двором Швейцарии © Стоп-кадр видео, опубликованного на странице Swissmint в Facebook Самая маленькая золотая монета в мире с портретом Альберта Эйнштейна, выпущенная монетным двором Швейцарии

Монетный двор отмечает, что на выпуск изделия их вдохновил сам Эйнштейн, который почти треть своей жизни провел в Швейцарии. Благодаря "целеустремленности, терпению и изобретательности", ученому удалось вывести формулу сохранения энергии и совершить тем самым научный прорыв. Этими же качествами старались руководствоваться и при создании монеты, говорится в сообщении.