В Перми фигуранта дела о ЧП в отеле отпустили под подписку о невыезде

Трубу с кипятком в мини-гостинице "Карамель" в Перми прорвало в ночь на понедельник – погибли пять человек, в том числе один ребенок, еще трое попали в больницу с ожогами. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В среду СК РФ сообщил о задержании сотрудника регионального главка МЧС Разифа Исмакаева, пожарному инспектору вменяется халатность.