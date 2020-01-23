В Перми фигуранта дела о ЧП в отеле отпустили под подписку о невыезде

УФА, 23 янв – РИА Новости. Свердловский районный суд Перми отпустил под подписку о невыезде инспектора по пожарному надзору, задержанного по делу о гибели людей в отеле, сообщил РИА Новости представитель суда.
Трубу с кипятком в мини-гостинице "Карамель" в Перми прорвало в ночь на понедельник – погибли пять человек, в том числе один ребенок, еще трое попали в больницу с ожогами. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В среду СК РФ сообщил о задержании сотрудника регионального главка МЧС Разифа Исмакаева, пожарному инспектору вменяется халатность.
"Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал собеседник агентству.
В ГУМЧС по Пермскому краю ранее заявили, что Исмакаев "действовал в соответствии с предоставленными полномочиями в области пожарной безопасности и принял исчерпывающий перечень мер", предусмотренных законодательством РФ.
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