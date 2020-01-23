Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T15:39+0300
https://ria.ru/20200123/1563786763.html
В Перми фигуранта дела о ЧП в отеле отпустили под подписку о невыезде
https://cdn23.img.ria.ru/images/156362/97/1563629749_0:156:3072:1884_1036x0_80_0_0_4e06a375fad5ab70fe71f02b1d9fa038.jpg
РИА Новости

В Перми фигуранта дела о ЧП в отеле отпустили под подписку о невыезде

15:36 23.01.2020 (обновлено: 15:39 23.01.2020)
2033
© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ у мини-отеля "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек
Автомобиль Следственного комитета РФ у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ у мини-отеля "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек. Архивное фото
УФА, 23 янв – РИА Новости. Свердловский районный суд Перми отпустил под подписку о невыезде инспектора по пожарному надзору, задержанного по делу о гибели людей в отеле, сообщил РИА Новости представитель суда.
Трубу с кипятком в мини-гостинице "Карамель" в Перми прорвало в ночь на понедельник – погибли пять человек, в том числе один ребенок, еще трое попали в больницу с ожогами. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В среду СК РФ сообщил о задержании сотрудника регионального главка МЧС Разифа Исмакаева, пожарному инспектору вменяется халатность.
"Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал собеседник агентству.
В ГУМЧС по Пермскому краю ранее заявили, что Исмакаев "действовал в соответствии с предоставленными полномочиями в области пожарной безопасности и принял исчерпывающий перечень мер", предусмотренных законодательством РФ.
Прорыв трубы в отеле в Перми: кадры МЧС России
21 января, 08:00
"Сварились заживо". Что привело к трагедии в пермском хостеле
200212
Обсудить 0
ЧП с прорывом трубы в пермском отелеМЧС РФРоссияПермьПроисшествия
Рекомендуем
Высокоскоростной поезд Сапсан
Пьяный пассажир устроил дебош в поезде Москва — Санкт-Петербург
Статуя Фемиды в суде
Члену банды Цапков, написавшему явку с повинной, предъявили обвинение
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
На Урале два работника мойки погибли во время промывки автоцистерны
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
В Петербурге задержали мужчину, "заминировавшего" аэропорт "Пулково"
Сотрудники МЧС на месте ДТП на 117-м километре трассы А-310 Челябинск – Троицк
В Челябинской области три гражданина Киргизии погибли в ДТП
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
СМИ: США хотят разместить комплексы ПРО Patriot на базе в Ираке
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве
Обвиняемый в убийстве полицейского на станции метро Курская в Москве Нурлан Муратов в суде
Подозреваемый в убийстве полицейского в Москве не признал вину
Инспекторы ГИБДД устроили погоню за водителем каршеринга в Санкт-Петербурге
В Петербурге мужчина на автомобиле каршеринга сбил девушку на тротуаре
Сотрудник полиции
В Волгограде полиция задержала лжеюристов, обманувших 50 человек
Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
Делегация России в ПАСЕ поднимет вопрос о ситуации со Sputnik Эстония
Девушка на Красной площади в Москве
В Россию на Восточный Новый год приедут 15 тысяч туристов из Китая
Мэр Москвы С. Собянин
Собянин произвел кадровые перестановки в московском правительстве
Логотип компании Фосагро
ФосАгро и "Иннопрактика" договорились о сотрудничестве
Военнослужащие сирийской армии
Боевики заняли два населенных пункта в идлибской зоне деэскалации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:48В Италии распродают дома за один евро
20:45СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
Лента новостейМолния