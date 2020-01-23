Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T15:32+0300
https://ria.ru/20200123/1563786612.html
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за морозов
https://cdn23.img.ria.ru/images/148329/74/1483297402_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_7c3b8db409246ab290c6691e0216eaa3.jpg
РИА Новости

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за морозов

15:32 23.01.2020
4157
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСнегопад в Сочи
Снегопад в Сочи
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Снегопад в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 23 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за морозов и снегопадов, сообщает администрация города.
В Сочи в четверг резко ухудшилась погода. Пошел мокрый снег с дождем, горные и предгорные районы начало засыпать снегом. К вечеру на курорте ожидаются заморозки.
"Штормовое предупреждение! В ночь с 23 на 24 января температура опустится до -5°С, в предгорной зоне до -10°С. Местами синоптики прогнозируют мокрый снег с возможным налипанием на провода и деревья", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на дорогах местами гололедица, ухудшение видимости.
Все оперативные службы курорта переведены в режим повышенной готовности.
412110
Обсудить 0
СочиОбщество
Рекомендуем
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Снег в Москве
Синоптики рассказали, как долго продержится зимняя погода в Москве
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная Классик"
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Названа причина смерти актера из "Интернов" Данилы Перова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:48В Италии распродают дома за один евро
20:45СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
Лента новостейМолния