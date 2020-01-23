В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за морозов

СОЧИ, 23 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за морозов и снегопадов, сообщает администрация города.
В Сочи в четверг резко ухудшилась погода. Пошел мокрый снег с дождем, горные и предгорные районы начало засыпать снегом. К вечеру на курорте ожидаются заморозки.
"Штормовое предупреждение! В ночь с 23 на 24 января температура опустится до -5°С, в предгорной зоне до -10°С. Местами синоптики прогнозируют мокрый снег с возможным налипанием на провода и деревья", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на дорогах местами гололедица, ухудшение видимости.
Все оперативные службы курорта переведены в режим повышенной готовности.