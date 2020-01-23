У доставленной в больницу в Петербурге гражданки Китая выявили грипп

Пассажиры у выхода из терминала аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. У третьей пациентки, гражданки У третьей пациентки, гражданки КНР , доставленной в больницу в Санкт-Петербурге , выявлен грипп, сообщает городской комитет по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что в больнице в Петербурге остаются три человека с подозрением на коронавирус . Их предварительный диагноз - ОРВИ. В среду сообщалось, что в числе пациентов - гражданин Китая, приехавший из Пекина неделю назад, а также россиянин, который прибыл из Шанхая с повышенной температурой в среду и сам обратился к медикам.

"Третья пациентка, гражданка КНР, была доставлена в больницу 23 января из отеля с жалобами на повышенную температуру и признаки интоксикации организма. Лабораторная диагностика выявила у нее грипп типа А. Пациентка получает противогриппозное лечение", - сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщает комитет, в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина по данным на 15.00 четверга находятся трое больных из КНР с признаками респираторной инфекции. Состояние больных оценивается как удовлетворительное, все получают необходимое лечение.

"Состояние двух пациентов, госпитализированных в Клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина 22 января, остается стабильным. Они получают лечение от ОРВИ. Клинический материал от больных направлен на исследование в сертифицированную вирусологическую лабораторию Роспотребнадзора", - отмечается в сообщении.