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У доставленной в больницу в Петербурге гражданки Китая выявили грипп
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РИА Новости

У доставленной в больницу в Петербурге гражданки Китая выявили грипп

15:31 23.01.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинПассажиры у выхода из терминала аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге
Пассажиры у выхода из терминала аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. У третьей пациентки, гражданки КНР, доставленной в больницу в Санкт-Петербурге, выявлен грипп, сообщает городской комитет по здравоохранению.
Ранее сообщалось, что в больнице в Петербурге остаются три человека с подозрением на коронавирус. Их предварительный диагноз - ОРВИ. В среду сообщалось, что в числе пациентов - гражданин Китая, приехавший из Пекина неделю назад, а также россиянин, который прибыл из Шанхая с повышенной температурой в среду и сам обратился к медикам.

"Третья пациентка, гражданка КНР, была доставлена в больницу 23 января из отеля с жалобами на повышенную температуру и признаки интоксикации организма. Лабораторная диагностика выявила у нее грипп типа А. Пациентка получает противогриппозное лечение", - сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщает комитет, в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина по данным на 15.00 четверга находятся трое больных из КНР с признаками респираторной инфекции. Состояние больных оценивается как удовлетворительное, все получают необходимое лечение.
"Состояние двух пациентов, госпитализированных в Клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина 22 января, остается стабильным. Они получают лечение от ОРВИ. Клинический материал от больных направлен на исследование в сертифицированную вирусологическую лабораторию Роспотребнадзора", - отмечается в сообщении.
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