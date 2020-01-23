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Видеомост Москва – Симферополь к 75-летию Ялтинской конференции
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РИА Новости

Видеомост Москва – Симферополь к 75-летию Ялтинской конференции

15:27 23.01.2020 (обновлено: 15:30 23.01.2020)
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30 января в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный видеомост Москва – Симферополь на тему: "Ялтинская конференция – решения для мира без войны и день сегодняшний. К 75-летию Великой Победы".
В Москве:
- научный директор Российского военно-исторического общества, профессор МГИМО МИД России Михаил МЯГКОВ;
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- старший научный сотрудник Института российской истории РАН Мирослав МОРОЗОВ.

В Симферополе:
- проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского Сергей ЮРЧЕНКО;
- заведующий отделом научно-просветительских программ ГАУК РК "Ливадийский дворец-музей" Ксения ГЕРНЕТ;
- научный сотрудник экспозиционного отдела ГАУК РК "Ливадийский дворец-музей" Дмитрий БЛИНЦОВ.

4-11 февраля 1945 года в Крыму в Ливадийском дворце прошла встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции – руководителей СССР, Великобритании и США, сыгравшая решающую роль в формировании послевоенного мироустройства.
О подготовке Ялтинской конференции, достигнутых результатах, их влиянии на развитие послевоенного мира, о современной архитектуре международной безопасности, которая продолжает базироваться на решениях, согласованных в Ялте, а также о мероприятиях, запланированных Ливадийским дворцом-музеем к 75-летию Ялтинской конференции, пойдет речь в ходе мероприятия.

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