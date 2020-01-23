Видеомост Москва – Симферополь к 75-летию Ялтинской конференции

В Москве:
- научный директор Российского военно-исторического общества, профессор МГИМО МИД России Михаил МЯГКОВ;
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- старший научный сотрудник Института российской истории РАН Мирослав МОРОЗОВ.
В Симферополе:
- проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского Сергей ЮРЧЕНКО;
- заведующий отделом научно-просветительских программ ГАУК РК "Ливадийский дворец-музей" Ксения ГЕРНЕТ;
- научный сотрудник экспозиционного отдела ГАУК РК "Ливадийский дворец-музей" Дмитрий БЛИНЦОВ.
4-11 февраля 1945 года в Крыму в Ливадийском дворце прошла встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции – руководителей СССР, Великобритании и США, сыгравшая решающую роль в формировании послевоенного мироустройства.
О подготовке Ялтинской конференции, достигнутых результатах, их влиянии на развитие послевоенного мира, о современной архитектуре международной безопасности, которая продолжает базироваться на решениях, согласованных в Ялте, а также о мероприятиях, запланированных Ливадийским дворцом-музеем к 75-летию Ялтинской конференции, пойдет речь в ходе мероприятия.
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- научный директор Российского военно-исторического общества, профессор МГИМО МИД России Михаил МЯГКОВ;
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- старший научный сотрудник Института российской истории РАН Мирослав МОРОЗОВ.
В Симферополе:
- проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского Сергей ЮРЧЕНКО;
- заведующий отделом научно-просветительских программ ГАУК РК "Ливадийский дворец-музей" Ксения ГЕРНЕТ;
- научный сотрудник экспозиционного отдела ГАУК РК "Ливадийский дворец-музей" Дмитрий БЛИНЦОВ.
4-11 февраля 1945 года в Крыму в Ливадийском дворце прошла встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции – руководителей СССР, Великобритании и США, сыгравшая решающую роль в формировании послевоенного мироустройства.
О подготовке Ялтинской конференции, достигнутых результатах, их влиянии на развитие послевоенного мира, о современной архитектуре международной безопасности, которая продолжает базироваться на решениях, согласованных в Ялте, а также о мероприятиях, запланированных Ливадийским дворцом-музеем к 75-летию Ялтинской конференции, пойдет речь в ходе мероприятия.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/