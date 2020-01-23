Видеомост Москва – Симферополь к 75-летию Ялтинской конференции

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30 января в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный видеомост Москва – Симферополь на тему: "Ялтинская конференция – решения для мира без войны и день сегодняшний. К 75-летию Великой Победы".