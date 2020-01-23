Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
2020-01-23T15:30+0300
https://ria.ru/20200123/1563786479.html
Власти Ленобласти расширят льготы на проезд инвалидам
https://cdn25.img.ria.ru/images/149835/41/1498354112_0:293:5616:3452_1036x0_80_0_0_99bf6d51cf89cb6c1355135d171a6b35.jpg
РИА Новости

Власти Ленобласти расширят льготы на проезд инвалидам

15:30 23.01.2020
29
© Fotolia / Magdal3naИнвалидная коляска
Инвалидная коляска
© Fotolia / Magdal3na
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Людям с ограниченными возможностями по здоровью и их сопровождающим лица предоставят льготы на проезд на общественном транспорте к культурным и спортивным учреждениям на социальном такси - соответствующее поручение дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, такая мера расширит возможности действующей на территории области услуги социального такси, которая пользуется популярностью у ленинградцев.
"Надо сделать так, чтобы не только этот проект и дальше работал без сбоев, но и дополнить его. У разных людей – разные потребности, и не ко всем социальным учреждениям можно добраться на социальном такси, поэтому надо проработать возможность бесплатного проезда на общественном транспорте", — сказал Дрозденко на заседании правительства области.
Глава региона также отметил, что Ленинградская область регулярно совершенствует работу "Социального такси". С нового года право на бесплатный проезд получили дети-инвалиды, имеющие медицинское заключение о необходимости проведения процедур гемодиализа, дети-инвалиды, страдающие злокачественными новообразованиями, в том числе злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей и дети, перенесшие пересадку костного мозга.
"В 2019 году жители Ленинградской области совершили на "Социальном такси" 64 598 поездок, а в 2018 году 41 137 поездок", - сказал Дрозденко.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Вчера, 14:39
Путин рассказал о сохранении пособий по уходу за детьми-инвалидами
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоОбщество
Рекомендуем
Пассажиры в модернизированном плацкартном вагоне
Вагоны с душем появятся в поезде между Москвой и Владивостоком
Хейли Болдуин и Джастин Бибер на показе Джона Эллиота во время New York Fashion Week
Пользователи умоляют Джастина Бибера сбрить усы
Логотип компании Фосагро
ФосАгро и "Иннопрактика" договорились о сотрудничестве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров встретится с главой МИД Южного Судана
Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге
Школьники в Ленобласти пройдут по местам боевой славы региона
Украинский журналист Сергей Томиленко
Союз журналистов Украины сообщил о 75 нападениях на СМИ в 2019 году
Пассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту Чанги, Сингапур
В Пакистане начали проверять граждан Китая из-за коронавируса
Вид на город Тверь
Руденя: Верхневолжье получит 438 новых автобусов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Любимов рассказал о системе профобразования в Рязанской области
Ижевск
"Т Плюс" закупает оборудование для модернизации Ижевской ТЭЦ-2
Российские рубли
Корпорация МСП стала гарантом по кредиту для компании "Ай Пи Джи МСК"
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
ЦИК призвал организовать наблюдение за голосованием по Конституции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Ижевске рецидивист пытался украсть икону из кафедрального собора
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Памфилова считает, что поправку в Конституцию может принять парламент
Банкноты номиналом 5000 рублей
Спрос на облигации СУЭК на 30 млрд руб составил более 40 млрд рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:48В Италии распродают дома за один евро
20:45СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
Лента новостейМолния