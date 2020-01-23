Власти Ленобласти расширят льготы на проезд инвалидам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Людям с ограниченными возможностями по здоровью и их сопровождающим лица предоставят льготы на проезд на общественном транспорте к культурным и спортивным учреждениям на социальном такси - соответствующее поручение дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, такая мера расширит возможности действующей на территории области услуги социального такси, которая пользуется популярностью у ленинградцев.
"Надо сделать так, чтобы не только этот проект и дальше работал без сбоев, но и дополнить его. У разных людей – разные потребности, и не ко всем социальным учреждениям можно добраться на социальном такси, поэтому надо проработать возможность бесплатного проезда на общественном транспорте", — сказал Дрозденко на заседании правительства области.
Глава региона также отметил, что Ленинградская область регулярно совершенствует работу "Социального такси". С нового года право на бесплатный проезд получили дети-инвалиды, имеющие медицинское заключение о необходимости проведения процедур гемодиализа, дети-инвалиды, страдающие злокачественными новообразованиями, в том числе злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей и дети, перенесшие пересадку костного мозга.
"В 2019 году жители Ленинградской области совершили на "Социальном такси" 64 598 поездок, а в 2018 году 41 137 поездок", - сказал Дрозденко.