Власти Ленобласти расширят льготы на проезд инвалидам

"Надо сделать так, чтобы не только этот проект и дальше работал без сбоев, но и дополнить его. У разных людей – разные потребности, и не ко всем социальным учреждениям можно добраться на социальном такси, поэтому надо проработать возможность бесплатного проезда на общественном транспорте", — сказал Дрозденко на заседании правительства области.