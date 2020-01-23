Путин отметил усилия Израиля по сохранению памяти о войне

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме

"Россия высоко ценит усилия Израиля по сохранению памяти нашей общей борьбы с нацизмом, о героях и жертвах Второй мировой войны. Вместе мы будем делать все для сегодняшних, нынешних и будущих поколений, для того, чтобы все люди знали об ужасах этой войны и правду о ней", - сказал Путин перед тем как вручить орден Мужества Нице Шахам - внучатой племяннице героя восстания пленников в лагере смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера.

Путин заверил, что РФ свято хранит память о событиях Великой Отечественной войны.

"Для нас в России эта память священна. Мы свято храним память об этом", - обратился глава государства к родственникам Леона Фельдгендлера, которым он передал им орден Мужества, который были присужден Фельдгендлеру посмертно.

Церемония прошла в резиденции Путина в Иерусалиме - гостинице "Давид цитадель" (David Citadel). Фельдгендлер родился в 1910 году в Туробине - в то время посаде Красноставского уезда Люблинской губернии Российской империи. Вскоре семья переехала в соседний посад - Жулкевку, где его отец получил место главного раввина. Осенью 1942 года Фельдгендлер был депортирован в концлагерь "Собибор", где возглавил лагерное подполье.

После прибытия в лагерь советских военнопленных в сентябре 1943 года под предводительством советского офицера Александра Печерского стал одним из главных организаторов единственного успешного в истории концлагерей восстания. После освобождения Восточной Польши Красной армией Фельдгендлер жил в Люблине. Там в апреле 1945 года был убит при не выясненных до конца обстоятельствах - предположительно руками Армии Крайовой.