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Путин отметил усилия Израиля по сохранению памяти о войне
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РИА Новости

Путин отметил усилия Израиля по сохранению памяти о войне

15:24 23.01.2020 (обновлено: 15:55 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме
ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия высоко ценит усилия Израиля по сохранению памяти о Второй мировой войне.
"Россия высоко ценит усилия Израиля по сохранению памяти нашей общей борьбы с нацизмом, о героях и жертвах Второй мировой войны. Вместе мы будем делать все для сегодняшних, нынешних и будущих поколений, для того, чтобы все люди знали об ужасах этой войны и правду о ней", - сказал Путин перед тем как вручить орден Мужества Нице Шахам - внучатой племяннице героя восстания пленников в лагере смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера.
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Церемония прошла в резиденции Путина в Иерусалиме - гостинице "Давид цитадель" (David Citadel). Фельдгендлер родился в 1910 году в Туробине - в то время посаде Красноставского уезда Люблинской губернии Российской империи. Вскоре семья переехала в соседний посад - Жулкевку, где его отец получил место главного раввина. Осенью 1942 года Фельдгендлер был депортирован в концлагерь "Собибор", где возглавил лагерное подполье.
После прибытия в лагерь советских военнопленных в сентябре 1943 года под предводительством советского офицера Александра Печерского стал одним из главных организаторов единственного успешного в истории концлагерей восстания. После освобождения Восточной Польши Красной армией Фельдгендлер жил в Люблине. Там в апреле 1945 года был убит при не выясненных до конца обстоятельствах - предположительно руками Армии Крайовой.
В июле прошлого года Путин подписал указ о посмертном награждении Фельдгендлера за личное мужество.
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Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинРоссияИзраильВ мире
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