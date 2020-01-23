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Путин вручил орден Мужества племяннице героя восстания в "Собиборе"
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РИА Новости

Путин вручил орден Мужества племяннице героя восстания в "Собиборе"

15:30 23.01.2020 (обновлено: 15:51 23.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников в лагере смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера. 23 января 2020
Президент РФ Владимир Путин на церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера. 23 января 2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников в лагере смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера. 23 января 2020
ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества Нице Шахам - внучатой племяннице героя восстания пленников в лагере смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера.
Фельдгендлер родился в 1910 году в Туробине - в то время посаде Красноставского уезда Люблинской губернии Российской империи. Вскоре семья переехала в соседний посад - Жулкевку, где его отец получил место главного раввина. Осенью 1942 года Фельдгендлер был депортирован в концлагерь "Собибор", где возглавил лагерное подполье.
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После прибытия в лагерь советских военнопленных в сентябре 1943 года под предводительством советского офицера Александра Печерского стал одним из главных организаторов единственного успешного в истории концлагерей восстания. После освобождения Восточной Польши Красной армией Фельдгендлер жил в Люблине. Там в апреле 1945 года был убит при не выясненных до конца обстоятельствах - предположительно руками Армии Крайовой.
В июле прошлого года Путин подписал указ о посмертном награждении Фельдгендлера за личное мужество.
"Эта награда - знак памяти и глубокого уважения народом России этого отважного человека, признание его подвига, подарившего людям надежду и жизнь", - заявил российский лидер на церемонии вручения ордена.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в резиденции премьер-министра в Иерусалиме
Владимир Путин
Он подчеркнул, что на долю Фельдгендлера выпали тяжелые испытания - он потерял семью, прошел ужасы гетто и лагеря смерти "Собибор", но не пал духом, проявил волю к жизни, к победе и поднял узников концлагеря на борьбу.
Вместе с Печерским они стали вдохновителями и лидерами беспрецедентного восстания заключенных в лагере "Собибор". "Их подвиг - пример на все времена и навсегда вписан в мировую историю", - сказал Путин.
Шахам в ответном слове поблагодарила его и отметила, что очень волнуется. "Я очень благодарна вам, господин президент, за возможность передать историю следующим поколениям. Мы - небольшая семья, которая сохраняет память о погибших, и с помощью сегодняшнего мероприятия мы сможем сохранить память о Леоне и передать ее последующим поколениям", - отметила она.
Семен Моисеевич Розенфельд - участник восстания в Собиборе 14 октября 1943 года
3 июня 2019, 11:08
В Израиле умер последний участник восстания в "Собиборе"
3801001
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СобиборВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинИерусалимЛюблинИзраильВ мире
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