Путин вручил орден Мужества племяннице героя восстания в "Собиборе"

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества Нице Шахам - внучатой племяннице героя восстания пленников в лагере смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера.

Фельдгендлер родился в 1910 году в Туробине - в то время посаде Красноставского уезда Люблинской губернии Российской империи. Вскоре семья переехала в соседний посад - Жулкевку, где его отец получил место главного раввина. Осенью 1942 года Фельдгендлер был депортирован в концлагерь "Собибор", где возглавил лагерное подполье.

После прибытия в лагерь советских военнопленных в сентябре 1943 года под предводительством советского офицера Александра Печерского стал одним из главных организаторов единственного успешного в истории концлагерей восстания. После освобождения Восточной Польши Красной армией Фельдгендлер жил в Люблине. Там в апреле 1945 года был убит при не выясненных до конца обстоятельствах - предположительно руками Армии Крайовой.

В июле прошлого года Путин подписал указ о посмертном награждении Фельдгендлера за личное мужество.

"Эта награда - знак памяти и глубокого уважения народом России этого отважного человека, признание его подвига, подарившего людям надежду и жизнь", - заявил российский лидер на церемонии вручения ордена. Владимир Путин

Он подчеркнул, что на долю Фельдгендлера выпали тяжелые испытания - он потерял семью, прошел ужасы гетто и лагеря смерти "Собибор", но не пал духом, проявил волю к жизни, к победе и поднял узников концлагеря на борьбу.

Вместе с Печерским они стали вдохновителями и лидерами беспрецедентного восстания заключенных в лагере "Собибор". "Их подвиг - пример на все времена и навсегда вписан в мировую историю", - сказал Путин.