Минздрав предложил выдавать направления на анализы дистанционно

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Возможность дистанционного получения направления на некоторые анализы следует предусмотреть в законодательстве, заявила замминистра здравоохранения России Елена Бойко.
"Мы можем сегодня сделать жизнь наших людей легче. Сейчас при первом приходе в поликлинику, когда человек только получает направление на то, чтобы сдать анализы и потом повторно прийти, необходимо предусмотреть возможность, когда гражданин первый раз дистанционно связывается, говорит какие-то симптомы, получает дистанционно же направление на сдачу анализов и приходит уже первый раз с результатами некоторых диагностических обследований", - сказала Бойко на круглом столе по развитию телемедицинских технологий в Совфеде.
Она отметила, что ставить диагноз пациентам с помощью только телемедицинской консультации нельзя, однако многие эксперты из немедицинского сообщества настаивают на смягчении законодательства.
"По мере того, как медицина будет развиваться, по ряду профилей оказания медицинской помощи, возможно, будут выделены какие-то услуги, которые можно делать дистанционно", - подчеркнула Бойко.
14 ноября 2019, 16:42Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы