Крымские татары заявили, что прекрасно живут без лидеров меджлиса*

"Это имитация по защите прав крымско-татарского народа. Люди живут в своем сюрреалистичном, виртуальном мире. Все это провокация, и больше ничего. Мы прекрасно здесь без них живем. Они на территории Украины, за пределами Крыма, за пределами Российской Федерации могут делать все что хотят, нас это не особо касается", - сказал Исмаилов журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".