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2020-01-23T15:18+0300
https://ria.ru/20200123/1563785919.html
Крымские татары заявили, что прекрасно живут без лидеров меджлиса*
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РИА Новости

Крымские татары заявили, что прекрасно живут без лидеров меджлиса*

15:18 23.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкФлаг крымских татар
Флаг крымских татар
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Флаг крымских татар. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Крымским татарам, проживающим в Крыму, не нужна имитация по защите их прав со стороны представителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, люди прекрасно живут и без них, заявил заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов.
Ранее экс-депутат Верховной Рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая. По его словам, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и "западные партнеры". При этом бывший депутат не исключил силовой сценарий развития событий, связанный с прорывом через границу.
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"Это имитация по защите прав крымско-татарского народа. Люди живут в своем сюрреалистичном, виртуальном мире. Все это провокация, и больше ничего. Мы прекрасно здесь без них живем. Они на территории Украины, за пределами Крыма, за пределами Российской Федерации могут делать все что хотят, нас это не особо касается", - сказал Исмаилов журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
В свою очередь, глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев заявил, что киевские власти не заинтересованы в нагнетании ситуации на границе с Россией.
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"Шествие может закончиться на украинской стороне границы. Сама Украина, я думаю, крайне не заинтересована в создании дополнительных неприязненных отношений, которые сегодня, к сожалению, существуют между нашими государствами. Я думаю, они предпримут все меры, чтобы не допустить как минимум этих провокационных действий", - подчеркнул Кангиев.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
10:17
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4050012
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Рефат ЧубаровНовости - Религия и мировоззрениеМеджлис крымскотатарского народаКрымУкраинаОбщество
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